Chi è Giulia Verdone? Instagram, Wiki e Fidanzato

Giulia Verdone è la figlia primogenita di Carlo Verdone. Anche lei ha lavorato nel mondo del cinema come assistente di produzione. Andiamo insieme a scoprire qualche informazione in più su Giulia Verdone.

Carlo Verdone è uno degli attori più amati dal grande pubblico italiano. Alcuni dei suoi personaggi sono divenuti iconici ma di lui si apprezza anche la grande umanità ed educazione sempre mostrata fuori dal set. Molti fan sono rimasti colpiti dal racconto che l’attore ha recentemente fatto del periodo relativo alla separazione dalla moglie Gianna: infatti, Verdone ha raccontato di una separazione assolutamente consensuale in cui lui si è addirittura presentato in udienza senza un avvocato. Da quel matrimonio erano nati due figli, Giulia e Paolo che risultano essere molto legati al padre anche adesso che sono adulti.

Giulia, la primogenita, è l’unica che ha seguito in parte la strada del papà: infatti, anche lei, come detto, in passato ha lavorato nel mondo del cinema anche se non come attrice o regista ma bensì come segretaria e assistente di produzione, ruolo molto importante nella riuscita di un film. Come il padre, anche Giulia Verdone non lascia trapelare molte informazioni di lei e, infatti, non ha neanche profilo Instagram pubblico anche se a volte compare in alcuni post del profilo Instagram di Carlo Verdone.

Chi è Giulia Verdone?

Giulia Verdone è nata a Roma nel 1986 da Carlo Verdone e l’ex moglie Gianna Scarpelli. È stata la prima dei due figli che la coppia avrà nei sedici anni di amore. Fin da piccola, ovviamente, ha avuto modo di stare a contatto con il mondo del cinema seguendo la carriera del padre ed entrando a far parte di alcune produzioni che lo vedevano protagonista.

In seguito Giulia ha saputo ritagliarsi un suo ruolo all’interno di questo mondo scegliendo una strada abbastanza originale per una figlia d’arte: infatti, Giulia Verdone ha svolto per un po’ di tempo la mansione di assistente di produzione e ha collaborato alla realizzazione di pellicole di successo come, per esempio, Io, loro e Lara e Mangia, prega e ama. Al momento la ragazza, oggi trentaquattrenne, ha deciso di mettere da parte il cinema per dedicarsi all’attività di nutrizionista intrapresa dopo studi e approfondimenti svolti anche all’estero.