Chi è Isabella Ricci? Instagram, età, Ravenna, lavoro e Uomini e Donne

Isabella Ricci è un’imprenditrice romana balzata agli onori del gossip per la sua partecipazione all’edizione 2021 del trono over di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi

Attualmente sta conoscendo Biagio di Mauro, ex corteggiatore di Gemma Galgani e tra i più apprezzati del parterre.

Isabella Ricci: età, biografia e Ravenna

Nessun dettaglio trapela sulla famiglia di Isabella Ricci, imprenditrice affermata classe 1959 e originaria di Roma, che dapprima si laurea in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma in Filosofia e successivamente si specializza in Archivistica e Bibliotecaria. Nel 2000 crea, in collaborazione con altri tre soci, un’azienda chiamata “Pet Village”, deputata a rifornire i negozi specializzati in cura dell’animale domestico con prodotti di eccellenza. La nuova dama di Uomini e Donne si trasferisce quindi a Ravenna, dove risiede tuttora.

Isabella Ricci, la vita privata

Isabella Ricci ha alle spalle un matrimonio durato 15 anni e non avrebbe figli, si è separata quando aveva 45 anni. Non si sa per quale motivo si sia trasferita a Ravenna: se per amore, lavoro o altro. Al momento partecipa al format di Maria De Filippi, Uomini e Donne Trono Over, dove sta frequentando il cavaliere Biagio Di Maro.

Isabella Ricci, la dama di Uomini e Donne

Isabella Ricci è il volto nuovo dell’edizione 2021 di Uomini e Donne Over condotto da Maria De Filippi. Fattasi notare per bellezza, qualità, classe ed eleganza, l’imprenditrice sta conoscendo per il momento Biagio Di Maro: tra i due è scoccato un bacio.

Isabella Ricci, il profilo Instagram

Isabella Ricci non ha alcun profilo Instagram.