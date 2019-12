Laura Efrikian è un’attrice italiana nata a Treviso il 14 giugno 1940 e, pertanto, ha un’età di 79 anni. È nota al grande pubblico per essere stata la prima moglie di Gianni Morandi, ma andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Laura Efrikian è alta circa 1,65 m e sicuramente è una donna dotato di fascino e stile. La sua carriera è iniziata in Rai come annunciatrice ma poi è continuata nel mondo del cinema come attrice. In molti associano il nome della Efrikian a Gianni Morandi con il quale è stata sposata a lungo e ha condiviso anche importanti esperienze lavorative

Laura Efrikian: la biografia dell’ex moglie di Gianni Morandi

Come detto, Laura Efrikian è nata a Treviso nell’estate del 1940 da una famiglia dove l’arte di certo non era un’estranea: infatti, il padre Angelo era un ex musicista e compositore di origini armene. Seppure in un contesto completamente diverso da quello del padre, è la musica a dare a Laura Efrikian il primo scampolo di notorietà poiché, dopo gli inizi alla Rai di Milano come annunciatrice, si ritrova a condurre due eventi televisivi musicali di estrema importanza nella televisione di allora: ”Canzonissima” e il Festival di Sanremo del 1962.

Laura Efrikian: il matrimonio con Gianni Morandi

Il nome di Laura Efrikian è finito negli anni sulle pagine delle cronache rosa soprattutto grazie al matrimonio della cantante e attrice con un altro divo degli anni 60′: Gianni Morandi. In quegli anni Morandi era il protagonista indiscusso del genere dei cosiddetti ”musicarelli” ed è proprio in molti di questi film che la Laura Efrikian attrice si fa notare al pubblico.Il rapporto tra la Efrikian e Morandi è stato ben diverso rispetto, per esempio, a quello tra Albano e Romina: infatti, i due hanno avuto sostanzialmente carriere separate e non sono mai stati troppo propensi a finire sulle prime pagine dei giornali di gossip per via della loro relazione.

La carriera di Laura Efrikian

Tra un musicarello e l’altro, la Efrikian prende parte anche a film del livello di ”Ercole alla conquista di Atlantide” con Reg Park e a scenggiati come ”La cittadella” e ”David Copperfield” sotto la regia di Anton Giulio Majano. Oltre alle apparizioni sul grande e sul piccolo schermo, la carriera attoriale dell’allora signora Morandi si svolge anche a teatro con una serie di spettacoli di un certo successo.

Laura Efrikian: il successo degli anni 90′

La carriera da attrice della Efrikian ha vissuto una nuova fase di splendore tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila in cui ha preso parte a dei film e a delle serie TV che l’anno resa abbastanza nota anche al pubblico più giovane che, magari, aveva ricordi più offuscati dei suoi lavori degli anni Sessanta e Settanta. Nel 2000 prende parte alla serie TV ”Don Luca” in cui interpreta la parte della madre del protagonista Luca Laurenti e l’anno successivo prende parte al telfilm diretto da Luigi Parisi ”Il morso del serpente”. Dall’autunno del 2011 non è apparsa in TV per lungo tempo, ma, a quanto sembra, Laura Efrikian non sembra affatto essersi ritirata a vita privata: infatti, qualche anno fa è uscito il suo romanzo ”Come l’olmo e l’edera”. Di recente è stata ospite della trasmissione di Caterina Balivo ”Vieni da me” in cui si è raccontata in maniera molto sincera.

Laura Efrikian: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, da Gianni Morandi, prima della separazione giunta nel 1979, nascono tre figli: Serena che purtroppo non sopravviverà che qualche ora, Marianna, compagna di Biagio Antonacci, e Marco, anche lui musicista come il padre. Come detto, al di là del matrimonio con Gianni Morandi, di lei poco si è parlato negli anni per quel che riguarda la cronaca rosa.