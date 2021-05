Chi è Ludovico Tersigni? Attore e Conduttore di X Factor

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor. Per l’attore romano classe 1995 è la prima esperienza alla conduzione di un programma televisivo. Ecco cosa c’è da sapere su di lui.

Dopo il successo di Skam Italia, Ludovico Tersigni è pronto a fare un ulteriore passo verso un pubblico sempre più ampio: infatti, dal prossimo autunno sarà il nuovo conduttore di X Factor, uno dei talent show più importanti della televisione italiana. La scelta di Sky va nella direzione di aprire il programma a un pubblico diverso e lo fa offrendo a un giovanissimo attore la possibilità di cimentarsi nella conduzione di uno show che riscuote ogni anno un grandissimo successo in termini di ascolti.

Ma chi è Ludovico Tersigni e cosa c’è nel suo curriculum di tanto importante per aver convinto Sky a puntare su di lui in un format così importante per l’azienda? Andiamo insieme a scoprire tutto le informazioni più interessanti sulle sue passate esperienze professionali e sulla sua vita privata.

Chi è Ludovico Tersigni?

Ludovico Tersigni è un attore, musicista e adesso anche conduttore televisivo italiano. Nato a Roma l’8 agosto 1995, Tersigni è cresciuto a Nettuno dove è iniziato il suo rapporto con il mondo dell’arte. Fin da piccolo studio recitazione e musica ma, a differenza di altri suoi colleghi, il debutto ufficiale non arriva durante l’infanzia: infatti, il suo primo vero lavoro nel mondo dello spettacolo risale al 2014 quando prende parte al film Arance & martello diretto da Diego Bianchi, volto noto della TV e zio di Ludovico.

Successivamente interpreta il ruolo di Federico nel film L’estate addosso di Gabriele Muccino e nel 2016 prende parte alla realizzazione della pellicola Slam – Tutto per una ragazza che lo porta anche a vincere il prestigioso Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento del 2017. Il primo ruolo televisivo è quello di Stefano nella fiction di Rai Uno Tutto può succedere che lo vede protagonista per due stagioni.

La svolta nella carriera di Ludovico Tersigni arriva con la serie Skam Italia che lo porta a diventare estremamente noto tra il pubblico più giovane. Sull’onda lunga di Skam arriva anche un’altra serie di grande successo come Summertime che Netflix ha deciso di confermare anche per la seconda stagione.

Ludovico Tersigni: vita privata e social

La vita privata di Ludovico Tersigni rappresenta sostanzialmente un mistero: infatti, l’attore è estremamente riservato su tutto ciò che riguarda la sua vita extralavorativa e, nonostante il grande seguito che ha tra gli adolescenti, per il momento non ha alcun profilo social.