Chi è Maurizio Di Pantaleo, nuovo corteggiatore di “Uomini e Donne”

Maurizio Di Pantaleo è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Cosa sappiamo della new entry?

Gemma Galgani, “dama” storica di Uomini e Donne, continua a cercare l’amore della sua vita nel dating show condotto da Maria De Filippi. Tra storie celebri naufragate (ad esempio Giorgio Manenti) e le litigi frequenti con l’arci-nemica Tina Cipollari, la storica protagonista del format ha conosciuto nella puntata trasmessa oggi un nuovo corteggiatore: Maurizio Di Pantaleo. Cosa sappiamo della new entry?

Chi è Maurizio Di Pantaleo?

Classe 1965, Maurizio Di Pantaleo si è fatto conoscere oggi scendendo le scale dello studio di Uomini e Donne per conoscere e soprattutto conquistare Gemma Galgani. Poche informazioni trapelano sul nuovo corteggiatore, si sa solo che è originario di Trani ed è un affermato avvocato a cui di certo non manca l’ironia, come ha mostrato nella simpatica querelle con l’opinionista Tina Cipollari.