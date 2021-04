Chi è Roberto Poletti? Età, Moglie, Sorella, Biografia e Instagram

Roberto Poletti è un giornalista televisivo molto noto. Andiamo insieme a scoprire tutto quello che si sa sulla sua vita lavorativa e privata.

Il pubblico di Rai Uno lo ha scoperto nei panni di conduttore di Uno mattina insieme a Valentina Bisti ma il curriculum di Roberto Poletti è ricco di esperienze giornalistiche e non. Fin dagli inizi della sua carriera Poletti ha avuto un legame con il mondo del Nord rappresentato dalla Lega e ciò ha portato molti a bollarlo come giornalista di parte anche se la sua breve esperienza di politica attiva è stata all’interno di forze di Centrosinistra.

Chi è Roberto Poletti?

Roberto Poletti è un giornalista ed ex deputato. Bellunese classe 1971, entra nel mondo del giornalismo molto presto: infatti, ad appena vent’anni inizia a scrivere per L’Indipendente, quotidiano all’epoca diretto da Vittorio Feltri. Poco dopo entra nel mondo della radio iniziando una collaborazione con Radio 24, la radio legata a Il Sole 24 Ore, che sarà un vero e proprio trampolino di lancio per lui. Le prime esperienze televisive sono su Telelombardia e 7Gold che lo aiutano a raggiungere il traguardo di divenire direttore di Radio Padania.

Nel 2006 decide di scendere in politica e lo fa in maniera insolita per un personaggio con il suo trascorso: infatti, viene eletto tra le fila dei Verdi con i quali entra a far parte della Camera dei Deputati. La sua esperienza parlamentare non dura molto poiché la legislatura termina anzitempo il suo corso e lui decide di lasciare ancor prima dello scioglimento delle Camere poiché, a suo dire, non era nelle condizioni di dare un contributo proporzionale all’elevato stipendio che riceveva.

Di recente ha lavorato in Mediaset come inviato di Quinta Colonna e ha collaborato con Libero in veste di opinionista. Nel 2019 è approdato in Rai per condurre Uno mattina sollevando una polemica politica innescata da alcuni esponenti del Partito Democratico che lo hanno accusato di essere troppo schierato politicamente.

Roberto Poletti: vita privata e social

Non sia sa praticamente nulla sulla sua vita privata: infatti, il giornalista è molto riservato e non si lascia andare a nulla che possa generare pettegolezzo. Non possiamo dire se sia single o meno e non lo possiamo dedurre neanche dalle sue attività social poiché non esiste alcun profilo ufficiale su nessuna piattaforma.