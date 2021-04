Chi è Valentina Bisti? Età, Instagram, Figli, Altezza e Peso

Valentina Bisti è una giornalista e conduttrice che il grande pubblico conosce bene per il suo lavoro al TG1 e a Uno mattina. Ecco tutte le notizie più interessanti che riguardano la sua presenza sui social e il suo lavoro.

Valentina Bisti è uno dei volti a cui gli spettatori di Rai Uno sono più affezionati. I suoi esordi televisivi sono come giornalista del TG1 ma nel tempo è divenuta anche una stimata conduttrice che per diversi anni è stata alla guida di una trasmissione importante come Uno mattina che ha condotto nella versione ”tradizionale” ma anche in quella estiva. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 13.000 followers con circa 780 post puibblicati.

Prima di andare a scoprire più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su Valentina Bisti, ecco alcune informazioni interessanti:

Professione: giornalista e conduttrice

giornalista e conduttrice Luogo e data di nascita: Roma, 18 febbraio 1974

Roma, 18 febbraio 1974 Età: 47 anni

47 anni Altezza: 1,75 m

1,75 m Peso: 62 kg

62 kg Marito: Claudio Colaiacomo

Claudio Colaiacomo Figli: nessuno

Chi è Valentina Bisti?

Valentina Bisti è una giornalista del TG1 e conduttrice nota soprattutto grazie alla trasmissione Uno mattina che ha condotto fino allo scorso anno. Nata a Roma, dopo una laurea in Lettere ha deciso di provare a seguire la sua grande passione per il giornalismo e si è iscritta alla Scuola di Giornalismo di Perugia che le ha fornito le prime basi per addentrarsi in questo mondo. Il suo approdo in Rai risale al 2001 quando, dopo essere diventata giornalista professionista, è entrata a far parte della redazione del TG2 all’interno della quale si è occupata della rubrica ”Costume e società”.

Nel 2003 Valentina Bisti approda al TG1 dove ricopre il ruolo di inviata. In questa veste seguirà la drammatica vicenda del naufragio della Costa Concordia con diversi collegamenti dall’Isola del Giglio. Negli anni la sua carriera ha fatto passi da gigante portandola a condurre le prime edizioni del TG1 60 secondi e, soprattutto, l’edizione delle 13:30 del telegiornale della rete ammiraglia Rai. Nel 2013 ha condotto per la prima volta Uno mattina estate, esperienza ripetuta anche nel 2017, 2018 e 2019 e, inoltre, è stata volto femminile anche dell’edizione invernale del programma per la stagione 2019-20.