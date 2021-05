Chi è Rossana De Florio? Età, Altezza, Peso, Instagram e Uomini e Donne

Rossana De Florio è stata una delle protagoniste dell’edizione di Uomini e Donne, dove ha partecipato come corteggiatrice del bel tronista Davide Donadei

Rossana De Florio: età, altezza e peso

Classe 2001 e di origini leccesi, Rossana De Florio è alta 168 cm circa per un peso di 50 kg. Nessun dettaglio trapela sulla sua vita privata e sul lavoro che svolge, essendo una ragazza molto riservata e discreta. Amante di viaggi, lingue straniere e tradizioni, la bella Rossana si è diplomata presso il liceo linguistico del suo paese e attualmente studia all’università, seppur non si conosce il corso frequentato.

Rossana De Florio a Uomini e Donne

Rossana De Florio è la corteggiatrice che ha sceso le scale di Uomini e Donne 2020/2021 per corteggiare il tronista Davide Donadei. Tra i due scoppia immediatamente un’intesa che non passa inosservata davanti alle telecamere e anzi sembra aumentare man mano che le esterne si susseguono. In una di queste, il giovane tronista ha parlato della propria situazione familiare a Rossana, concentrandosi in particolare sulla figura paterna: “Mio padre ha fatto la sua scelta, ma resta sempre mio padre. Poi mia madre non ci ha mai parlato male di lui”. Dall’altro, però, Davide non ha mai nascosto l’ottimo rapporto che lo lega a sua madre.

Però l’esterna non è piaciuta a Beatrice Buonocore, altra corteggiatrice del trono classico, che ha confessato di non gradire gli atteggiamenti di Davide e lo accusa di adottare lo stesso comportamento con tutte le altre. Alla fine Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi nella puntata andata in onda il 10 febbraio 2021.

Il profilo Instagram di Rossana De Florio

