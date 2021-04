Chi è Sonia Amoruso? Instagram, Età, Fratello e Fidanzato

Sonia Amoruso, conosciuta anche come “Signora Del Piero”, è l’attuale moglie di Alessandro Del Piero

Torinese doc classe 1975, Sonia Amoruso conosce l’ex bandiera della Juventus nel 1999, quando lei lavorava come commessa in un negozio di scarpe. Tra i due scocca la scintilla e, dopo anni di fidanzamento e di amore puro, convolano a nozze nel 2005 in una chiesa situata sui colli torinesi, lontani quindi da occhi indiscreti e nel pieno riserbo quasi “intimo”.

Ben presto la famiglia si allarga con i tre gioiellini per cui la coppia Del Piero stravede: Tobias, nato nel 2007, Dorotea, nata nel 2009 e Sasha, nato nel 2010. Nella vita privata, Sonia si è sempre rivelata una persona discreta e riservata malgrado la popolarità del marito e i riflettori puntati addosso.

Sonia Amoruso, il profilo Instagram

Sonia Amoruso è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram. Proprio su Instagram (@ sonia_amoruso) la Signora Del Piero, seguita da oltre 40 mila followers, ama condividere momenti di vita spensierata e serate mondane in cui la classe e la bellezza risaltano sempre.

Sonia Amoruso, la crisi con Del Piero

Non tutto è rose e fiori e questo lo sanno pure le coppie più affiatate. Una profonda crisi aveva interrotto l’idillio matrimoniale tra Sonia Amoruso e Alessandro Del Piero, entrambi soggetti a rumors e dicerie che poi trovarono conferma nel 2018, quando il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorino, aveva annunciato la fine del loro matrimonio. Notizia poi confermata dalla stessa coppia che così commentava la separazione: “Sembrava una favola, invece è finita”.

Chi è il fratello di Sonia Amoruso?

Diverse volte è stata accostata erroneamente una parentela tra Sonia Amoruso, moglie del bianconero Alessandro Del Piero, e Nicola Amoruso, ex calciatore classe 1974. Tuttavia i due non sono legati da alcuna parentela: ciò vuole dire che Nicola Amoruso non è il fratello né un parente della bellissima Sonia.