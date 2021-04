Del Piero: Moglie, Figli, Divorzio e Profilo Instagram

Alessandro Del Piero è stato uno dei migliori calciatori italiani di ogni tempo. Da qualche tempo si è ritirato e vive negli Stati Uniti, ma i tifosi della Juve (e non solo) non potranno non ricordarlo a vita. Ecco uno sguardo alla sua vita privata e alla relazione con sua moglie

Del Piero non ha bisogno di particolari presentazioni: nasce a Conegliano il 9 novembre del 1974 e riveste il ruolo di capitano della Juventus dal 2001 al 2012, collezionando ben 705 presenze in maglia bianconera. È stato uno dei protagonisti del mondiale tedesco del 2006, con alcune azioni che non dimenticheremo mai. Dopo l’addio alla Juve ha giocato due stagioni a Sydney in Australia e una a Delhi, in India. Attualmente vive negli Stati Uniti.

Del Piero: rapporto con la moglie Sonia e divorzio

Sulla vita privata di Del Piero sappiamo veramente poco, dato che è stato sempre molto riservato fuori dal campo. Il Pinturicchio si è sposato nel 2005 con la fidanzata Sonia Amoruso, che conosceva dal 1999. Lei lavorava in un negozio di calzature come commessa e tra i due pare che sia stato amore a prima vista. Il loro matrimonio, tenuto tra pochi intimi e senza fotografi, è stato seguito dalla nascita del primo figlio Tobias nel 2007, e poi di Dorotea nel 2009 e Sasha nel 2010.

Da qualche anno era data per certa la notizia del divorzio tra i due, anche se voci ufficiali non sono mai arrivati. Tuttavia nei tempi recenti il calciatore è stato fotografato in compagnia della moglie. La coppia si è riappacificata e vive attualmente negli Stati Uniti con i tre figli.

Del Piero è invece molto attivo su Instagram, il suo profilo ha quasi quattro milioni di followers. Attualmente, come scrive nella sua bio, è il proprietario di un ristorante italiano a Los Angeles, i cui piatti sembrano davvero appetitosi!