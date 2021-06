Christian Eriksen potrà tornare a giocare con l’Inter?

Dopo il grave malore accusato nel corso della sfida tra la sua Danimarca e la Finlandia, a Christian Eriksen sarà applicato un defibrillatore sottocute necessario per tenere sotto controllo eventuali nuovi forti aritmie che potrebbero portare al ripresentarsi di eventi simili a quelli accaduti lo scorso 12 giugno.

Questa decisione comunicata dalla Federcalcio danese, ovviamente, accende i riflettori sul futuro del ragazzo. Naturalmente, dopo un evento così grave, la cosa più importante è senza ombra di dubbio la salute del giocatore ma è del tutto evidente che, passato il grande spavento, adesso si inizi anche a ragionare su quali possano essere gli sviluppi futuri della carriera di una centrocampista apprezzato in tutta Europa. Christian Eriksen potrà mai tornare in campo con la maglia dell’Inter?

Eriksen tornerà a giocare con l’Inter?

Per le regole italiane Christian Eriksen non potrà giocare nel nostro Paese con impianti permanenti e, pertanto, le possibilità di vederlo tornare a vestire la maglia nerazzurra della sua Inter a questo punto, purtroppo, sembrano davvero pochissime. In queste ore, ovviamente, i tifosi interisti e non hanno fatto sentire il loro affetto a questo giocatore che nel corso del suo anno e mezzo italiano, nonostante le ben note difficoltà con l’allenatore, ha sempre tenuto un comportamento estremamente professionale.

Adesso, naturalmente, dopo la fase della grande emotività, entreranno in gioco argomenti molto più materiali come contratti e denaro. All’interno della rosa dell’Inter Eriksen rappresenta senza ombra di dubbio un pezzo pregiato che sarebbe tornato molto utile alla società in questa difficile annata in cui si prospetta un ridimensionamento.

Ovviamente, il dramma umano prevale su tutto ma, purtroppo, nelle prossime settimane, non appena il calciatore avrà ritrovato un po’ della sua serenità, ci saranno da discutere diversi aspetti del suo futuro che potrebbe essere ancora nel mondo del calcio anche se in un ruolo diverso da quello finora ricoperto.