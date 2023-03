Come far decollare un’attività sul web?

Far decollare e lanciare un’attività sul web non è affatto semplice, anzi. C’è bisogno di tempo, budget, fiuto, intuizione e chi più ne ha più ne metta. Le sponsorizzate che spesso vediamo sui social network illudono parecchi utenti ignari che tutto sia così semplice.

In realtà, però, alle spalle di un successo c’è un lavoro quotidiano e certosino. Fatto da professionisti del settore che hanno investito anni della loro vita in esperienze e formazione.

Proporre, almeno inizialmente, delle prove gratuite

Quando un prodotto o un servizio non si conosce, è fondamentale invitare le persone a provarlo. E siccome viviamo in una epoca dove il bilancio familiare viene ‘attaccato’ continuamente dai rincari, è molto difficile che una persona possa provare a pagamento un qualcosa che non conosce.

Se parliamo di un prodotto ‘fisico’, il ragionamento è ampiamente diffuso. Non tutti sanno però che questa filosofia è adottata anche nel campo dei servizi e in settori dove, a prima vista, non può mai essere applicato. In realtà, invece, questo concetto di marketing deve essere attuato praticamente da tutti coloro che vogliono inserirsi in un mercato, soprattutto se è altamente competitivo.

Basti pensare che qui puoi giocare gratis alla roulette dei casino senza soldi: sì, hai letto bene. Perfino le agenzie di scommesse e casinò, per invogliare le persone a iscriversi, propongono dei test gratuiti affinché gli utenti possano acquisire familiarità con questo mondo.

Che, di per sé, già è ostico.

Studiare il mercato

Studiare il mercato non vuol dire semplicemente fare qualche sondaggio qua e là nella speranza che qualcuno risponda. Ma è analizzare i dati, il contesto, i competitor in maniera scientifica e certosina. Proprio per questo, ci sono dei software a pagamento – a proposito del budget di cui si parlava prima – che possono essere utilizzati in tal senso.

Uno studio sbagliato del mercato o rendere ‘generale’ un proprio bias cognitivo può essere deleterio per il successo o meno della propria azienda. Una esperienza personale non può essere presa a modello per un qualcosa di più generale.

E, soprattutto per quanto concerne i social, non bisogna affatto dimenticare che sulla nostra home page – che sia TikTok, Facebook o Instagram – vediamo post, reel, storie che secondo l’algoritmo possono interessarci.

Insomma, studiare il mercato è un qualcosa di serio.

Preparare tutto prima

Premessa: è impensabile che si possa, a priori, far fronte a tutto ciò che può succede. Perché vorrebbe dire avere la sfera di vetro. Però, comunque, bisogna essere preparati. Un esempio calzante è l’accordo imprescindibile che deve essere fatto, nel caso di un ecommerce, con uno spedizioniere.

In questo modo, oltre a poter garantire consegne veloci, c’è la possibilità di riuscire a far pagare di meno la spedizione. Provando, così, a essere davvero competitivi anche sul prezzo.

Per non parlare, poi, di un servizio assistenza che almeno deve coprire gli orari d’ufficio. Sviluppare un business sul web e farlo rendere profittevole, quindi, non è semplice. Certo, non impossibile. Ma guai a pensare che sia una passeggiata di salute.