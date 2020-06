Come richiedere il Bonus Vacanze? Requisiti e Domanda

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di richiesta del bonus vacanze. Ecco i requisiti per ottenerlo e come fare domanda.

Il bonus vacanze è uno degli interventi contenuti nel Decreto Rilancio pensati per provare a smuovere l’economia, soprattutto per quel che riguarda il turismo, dopo i drammatici mesi del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Il bonus è riservato alle famiglie con ISEE fino a €40.000 e sarà di un importo proporzionato al numero di persone che compongono il nucleo familiare.

Come richiedere il bonus vacanze?

Il bonus vacanze può essere richiesto da uno dei componenti del nucleo familiare dotato di SPID o CIE 3.0. La richiesta potrà avvenire solo ed esclusivamente online attraverso una app che a breve sarà lanciata. Bisognerà effettuare l’accesso con le proprie credenziali SPID e fornire il modello ISEE che, come detto, non dovrà superare i €40.000.

Se la richiesta sarà accettata non sarà necessario stampare il bonus ma basterà mostrarlo anche attraverso il proprio smartphone all’albergatore. Il bonus è richiedibile e spendibile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il bonus vacanze?

Il bonus vacanze è un contributo di importo massimo di €500 che permette a chi ne ha diritto di usufruire di uno sconto presso le strutture turistiche che aderiscono all’iniziativa. In sostanza basterà mostrare il bonus ottenuto al termine della procedura di richiesta all’albergatore per ottenere uno sconto sulla fattura del proprio soggiorno, sconto che l’esercente recupererà con un credito di imposta utilizzabile senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24. Il credito di imposta sarà cedibile anche a istituti di credito.

Ecco elencate di seguito le fasce di importo del bonus vacanze stilate in base al numero di componenti del nucleo familiare:

€500 per una nucleo familiare composto da almeno tre persone

€300 per un nucleo familiare composto da massimo due persone

€150 per una sola persona

Come utilizzare il bonus vacanze?

Non tutto l’importo del bonus vacanze è fruibile come sconto sul pagamento dei servizi offerti dall’operatore turistico: infatti, il bonus si divide in un 80% utilizzabile come sconto che l’esercente recupererà col credito d’imposta e un altro 20% che il beneficiario potrà utilizzare come detrazione d’imposta al momento di presentare la dichiarazione dei redditi. Il bonus vacanze può essere speso in un’unica soluzione presso una struttura turistica ricettiva italiana e può essere richiesto, ovviamente, da un solo componente del nucleo familiare.