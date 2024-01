Come sbiancare i denti in maniera efficace

La salute orale è uno degli aspetti fondamentali per la salvaguardia del nostro benessere generale. Sembrerà strano ma è ormai acclarato che l’attenzione ai nostri denti può incidere in maniera decisa sulla nostra salute, sia per ragioni fisiche che psichiche.

I denti possono infatti determinare una serie di patologie collaterali ma collegate (come per esempio cefalee o mal di schiena) ma, soprattutto, possono generare effetti marcati sul nostro modo di porci rispetto agli altri, sul nostro senso di sicurezza.

Uno dei problemi più comuni che possono incidere sul nostro benessere psichico è quello delle macchie nere sui denti, macchie che possono essere causate da una molteplicità di fattori ma che spesso sono collegate all’utilizzo di cibi o bevande dall’alto potere macchiante (vino o caffè, per esempio) e dalla scarsa igiene orale.

Per fortuna, esistono soluzioni efficaci per affrontare questo problema, come l’uso di uno sbiancante denti efficace.

Macchie nere sui denti, le cause

Le macchie nere sui denti possono essere causate da vari fattori. Uno dei più comuni, per esempio, è l’accumulo di placca e tartaro ma un’altra causa comune delle macchie nere sui denti è il consumo di alcune tipologie di alimenti e bevande. Caffè, tè, vino rosso e alcune spezie possono macchiare i denti. Anche il fumo di sigaretta causa macchie nere sui denti o, comunque, ingiallimento difficilmente reversibile.

Un’ulteriore (e meno comune) causa delle macchie nere sui denti può essere collegata ad alcune condizioni o trattamenti medici come l’assunzione di alcuni antibiotici o l’eccesso di fluoro, una delle prime cause della formazione di macchie sui denti.

Infine, anche l’invecchiamento naturale può portare alla formazione di macchie. Con l’avanzare dell’età, lo smalto dei denti può assottigliarsi, rendendo più visibile la dentina sottostante, che ha una colorazione più scura.

Come funziona uno sbiancante per denti?

Uno dei rimedi per favorire una corretta igiene orale oltre che per ridurre le macchie nere sui denti, è quello di ricorrere ad uno sbiancante denti efficace la cui formulazione preveda ingredienti in grado di penetrare nello smalto per rimuovere le macchie. Tra i principali principi attivi dei migliori sbiancanti per denti in commercio, una menzione speciale la merita il perossido di idrogeno.

Il perossido di idrogeno è un agente sbiancante potente che può penetrare nello smalto dei denti e raggiungere la dentina sottostante. Una volta lì, reagisce con i composti che causano le macchie, decomponendoli e rendendo i denti più bianchi.

Normalmente in commercio si trovano sbiancanti dentali utilizzabili in diverse forme. Alcuni sono disponibili come gel o strisce che vengono applicate direttamente sui denti. Altri sono formulati come dentifrici o collutori sbiancanti che possono essere utilizzati come parte della normale routine di cura ed igiene del cavo orale.

È importante notare che, sebbene gli sbiancanti dentali possano essere molto efficaci, non tutti i tipi di macchie dentali rispondono allo sbiancamento, almeno non efficacemente; per esempio, nei casi di macchie causate da danni permanenti ai denti o dall’utilizzo di farmaci e di trattamenti farmacologici, potrebbe essere necessario ricorrere ad altre tipologie di intervento.