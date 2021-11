Come scaricare certificati anagrafici online gratis

Si chiama “Anagrafe Nazionale Popolazione Residente” la piattaforma innovativa che consente al cittadino di scaricare gratuitamente e senza bolli i certificati richiesti

Il sito è stato inaugurato nella serata di ieri, domenica 14 novembre, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che per primo ha scaricato il primo certificato anagrafico online. Un’iniziativa che nelle intenzioni permetterà ai cittadini di svolgere i servizi online richiesti senza dover incappare e perdersi nelle vicissitudini burocratiche. Nei prossimi mesi il sito, ha annunciato il ministro della Transizione Ecologica Colao, sarà “arricchito da una serie di innovazioni tecnologiche che la pubblica amministrazione implementerà per migliorare la vita di tutti“.

Da oggi sulla piattaforma digitale https://t.co/9i9e9b4OzD è possibile scaricare 14 certificati anagrafici online gratis. L’innovazione che elimina file allo sportello e bollo, semplifica la vita e libera il tempo dei cittadini.#15novembre 👉 https://t.co/Vf2rX2VMNU pic.twitter.com/0atYJ2wlLo — Il Viminale (@Viminale) November 15, 2021

Certificati anagrafici online, quali scaricare?

Grazie al nuovo servizio anagrafico digitale i cittadini potranno scaricare ben 14 certificati anagrafici online, ovvero:

Nascita;

Matrimonio;

Cittadinanza;

Esistenza di vita;

Residenza;

Residenza AIRE;

Stato civile;

Stato di famiglia;

Residenza in convivenza;

Stato di famiglia AIRE;

Stato di famiglia con rapporti di parentela;

Stato Libero;

Anagrafico di Unione Civile;

Contratto di Convivenza.

Come scaricare i certificati anagrafici online

Per usufruire del servizio occorrerà accedere al sito anagrafenazionale.gov.it. e inserire successivamente lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, in alternativa, il numero della propria carta d’identità elettronica. Effettuati questi due passaggi, si procede selezionando il certificato anagrafico da scaricare e motivando il ‘perché’ della richiesta da un elenco, dopodiché decidere se ricevere il documento tramite mail oppure effettuare il download. Inoltre il certificato selezionato ha una validità di tre mesi, mentre quello emesso in precedenza e ancora in vigore lo si trova nella sezione ‘Certificati’ del sito.

La piattaforma, che offre un servizio completamente gratuito e non concerne il pagamento di un bollo, è accessibile sia ai cittadini residenti in suolo italiano che all’estero, disponibile in modalità multilingua e per di più consente di ottenere un certificato per sé stessi o un componente della propria famiglia.