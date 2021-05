Come scegliere il proprio casinò online di fiducia: ecco la guida completa

Giocare online è più comodo, più sicuro e molto spesso più conveniente. Grazie ai pagamenti rapidi e ai cospicui bonus di benvenuto, è possibile giocare comodamente da casa – utilizzando anche il proprio smartphone – senza incorrere in alcun tipo di rischio. Vediamo, dunque, come orientarsi tra la vasta offerta di casinò online presenti sul web

È sotto gli occhi di tutti che il gioco online è sempre più scelto dai player italiani: sono molti i siti che nascono ogni giorni e altrettante le promozioni accattivanti di benvenuto. È ovvio che non tutti i casinò sono uguali e alcuni potrebbero essere decisamente migliori di altri. La piattaforma Casinolupo.it si occupa infatti di stilare classifiche affidabili e aggiornate per i giocatori italiani, Ma quali sono i parametri da tenere in considerazione in fase di scelta?

Licenza, bonus e prestazioni della piattaforma

Il primo passo per valutare un casinò online è la presenza o meno della licenza AAMS. Si tratta indubbiamente di una garanzia per gli utenti italiani che possono contare su un’assistenza clienti in lingua italiana, su metodi di pagamento riconosciuti e crittografati e sulla certezza dei tempi per la riscossione di somme vinte. Si può star certi, inoltre, del rispetto della normativa privacy europea, e quindi del corretto trattamento dei propri dati personali.

Tutte queste garanzie non possono essere ovviamente fornite dai casinò esteri che operano in Italia o da casinò italiani sprovvisti di licenza AAMS. Di conseguenza è consigliato evitarli.

Dal punto di vista di prestazioni, usabilità da mobile e qualità di gioco, è possibile consultare la lista “Nuovi Casinò 2021”, in cui vengono messi a paragone i principali casinò italiani. Sono prese in considerazione le recensioni, ma anche l’esperienza di gioco.

È importante affidarsi a casinò che alle spalle hanno uno sviluppatore di tutto rispetto: giocare secondo un’interfaccia che non è user friendly peggiora l’esperienza di gioco. I casinò selezionati hanno riposto anche grande attenzione al proprio sito mobile o alla propria applicazione. Si stima, infatti, che la maggior parte degli italiani giochi dal proprio dispositivo mobile, è quindi necessario accertarsi che il casinò online funzioni alla perfezione.

Dove trovare i migliori bonus di benvenuto

I bonus di benvenuto sono sempre più frequenti quando si gioca online, ma non sono tutti uguali. I bonus di benvenuto nascono infatti come offerta promozionale per il cliente, allo scopo di far conoscere la propria piattaforma e di fidelizzare. Molti, però, richiedono una giocata iniziale anche molto alta e pongono paletti alla riscossione della vincita.

Il nostro consiglio è sempre quello di accertarsi delle condizioni sottese al bonus di benvenuto e – allo stesso tempo – diffidare di chi lo elargisce senza alcun tipo di condizione. In altre parole, in medio stat virtus! Affidarsi quindi alle liste elaborate da siti specializzati è un’ottima idea per trovare consigli utili, giocare in sicurezza, trovare piattaforme di qualità e risparmiare soldi.