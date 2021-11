Come si ottiene il Super Green Pass e quando entra in vigore

Il Governo, dopo essersi confrontato con il CTS e le Regioni e dopo aver trovato un accordo politico all’interno della maggioranza, ha varato un decreto che introduce il così detto Super Green Pass, vale a dire una estensione del certificato verde con il quale abbiamo imparato a convivere da circa un mese.

Le nuove misure inserite all’interno del provvedimento varato oggi da Governo prevedono una limitazione molto significativa della validità del Green Pass ottenuto mediante tampone che a partire dal 6 dicembre sarà utile sostanzialmente solo per accedere al posto di lavoro. Ecco cosa cambia con il Super Green Pass.

Come si ottiene il Super Green Pass?

Il Super Green Pass si otterrà solamente mediante vaccinazione o guarigione dal Covid-19. Questo nuovo certificato, quindi, si differenzia dal Green Pass ”classico” perché non è possibile ottenerlo mediante tampone e sarà obbligatorio per l’accesso a diverse attività concernenti lo svago. Il Super Green Pass sarà in vigore da 6 dicembre al 15 gennaio salvo nuove proroghe che saranno prese in considerazione dal Governo in base all’andamento dell’epidemia e della campagna vaccinale.

Cosa si può fare con il Super Green Pass?

Il Super Green Pass servirà per accedere a ristoranti al chiuso, concerti, spettacoli, cinema, stadi e a tutte le attività ricreative. Il Super Green Pass non sarà necessario per lavorare mentre il certificato verde ”base” diventa necessario in alcuni contesti come il trasporto pubblico locale, gli alberghi o gli spogliatoi degli impianti sportivi in cui fino a ora non era obbligatorio presentare alcun tipo di Green Pass.

In buona sostanza il Super Green Pass servirà per accedere a tutte le attività ludiche considerate non essenziali mentre per le altre sarà ancora sufficiente essere in possesso dell’esito negativo di un tampone rapido eseguito entro le 48 ore precedenti o uno molecolare non più vecchio di 72 ore. L’utilizzo del Super Green Pass nelle modalità sopra descritte sarà in vigore anche in zona bianca mentre in zona gialla o arancione le restrizioni previste saranno valide solo per le persone non in grado di dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid. Per quanto riguarda la zona rossa, invece, le restrizioni saranno le medesime sia per i vaccinati che i non vaccinati. Dall’obbligo di presentazione del Green Pass restano esclusi i bambini al di sotto dei 12 anni. Con il recente provvedimento del Governo la validità del Green Pass passa dagli attuali 12 mesi a 9 mesi.