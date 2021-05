Cos’è il Green Pass? Come funziona e come ottenerlo

Il Green Pass è uno strumento che a partire dal 16 maggio permetterà di viaggiare in Italia superando le restrizioni in atto. Si tratta di una sorta di certificato che attesta sostanzialmente l’immunizzazione mediante vaccino o guarigione.

Dopo le riaperture del 26 aprile e il ritorno in zona gialla di gran parte del Paese, si lavora per un allentamento alle restrizioni riguardanti la mobilità personale. Dal 16 maggio il Governo ha intenzione di fare entrare in vigore il così detto Green Pass, vale a dire un certificato in grado di permettere maggiore libertà di spostamento alle persone che sono già state vaccinate o che hanno superato la malattia negli ultimi sei mesi.

Nei piani del Governo questo strumento dovrebbe servire principalmente a rilanciare il turismo in vista della stagione estiva. Attualmente, secondo le regole stabilite dall’ordinanza che scadrà il prossimo 15 maggio, chiunque entri in Italia è obbligato a osservare un periodo di quarantena, cosa che, di fatto, impedisce a turisti stranieri di venire in Italia per turismo. Con il Green Pass l’obbligo di quarantena viene meno per le persone immunizzate e, visto il livello avanzato delle campagne vaccinali di Paesi come Stati Uniti e Israele, ciò potrebbe riportare in Italia una certa presenza di turisti stranieri che per molte località turistiche rappresentano una vera e propria linfa vitale.

Come funziona il Green Pass?

Il Green Pass permette di entrare in Italia senza obbligo di quarantena e di muoversi liberamente all’interno del Paese. Ovviamente, il possesso del Green Pass non rende esenti dal rispetto di regole anti-Covid come, per esempio, l’obbligo di mascherina oppure il rispetto del coprifuoco che resta ancora argomento divisivo all’interno della maggioranza di Governo.

Come ottenere il Green Pass?

Per ottenere il Green Pass sarà necessario disporre di un certificato che attesti il completamento del ciclo di vaccinazione o la guarigione dalla malattia. In alternativa è possibile presentare l’esito negativo di un tampone effettuato non più di quarantotto ore prima della partenza.Potranno ottenere il Green Pass per entrare nel nostro Paese solo i cittadini provenienti da Nazioni appartenenti all’Unione Europea o provenienti da Stati con alto numero di vaccinati come USA e Israele. Resta fermo il divieto di ingresso in Italia senza validi motivi per i cittadini di Paesi come, per esempio, l’India in cui il contagio corre veloce e il rischio di varianti è molto alto.

Il Green Pass italiano anticipa di poche settimane quella sorta di passaporto vaccinale che l’Unione Europea sta provando a mettere a punto per poter tornare rapidamente alla libera circolazione delle persone all’interno dei confini europei. Il 10 maggio verrà testata la piattaforma che dovrebbe gestire il Green Pass di tutta Europa ma sembra essere facilissima l’organizzazione di una simile operazione: infatti, è necessario uno sforzo che possa permettere di uniformare le normative del vari Paesi e gestire un numero così importante di dati senza rischi per la privacy.