Come sta Alex Zanardi? Le ultime notizie sulle condizioni del campione

Dopo un anno dal terribile incidente in handbike, Alex Zanardi sarebbe in miglioramento anche se ancora non riesce a parlare. Ecco cosa ha raccontato la moglie circa le condizioni dell’ex pilota.

È passato più di un anno dall’incidente di Alex Zanardi e, per volontà della famiglia, gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute si sono un po’ diradati. Di recente la moglie del campione ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato qualche dettaglio in più sul percorso terapeutico che Zanardi sta affrontando dopo il drammatico scontro tra la sua handbike e un camion che procedeva nella direzione opposta alla sua.

Secondo quanto riferito dalla signora Zanardi, Alex si trova in una clinica in cui sta portando avanti un programma di lavoro mirato a migliorare le sue condizioni sia fisiche che neurologiche. Zanardi, per il momento non è ancora in grado di parlare autonomamente a causa di problemi alle corde vocali sulle quali i medici stanno lavorando. Nonostante queste difficoltà, però, il campione sembra essere comunque in grado di comunicare con le persone che lo circondano e lo sostengono i questa delicatissima fase della sua riabilitazione.

La speranza di tutti è quella di vederlo tornare alle sue straordinarie imprese sportive ma, naturalmente, considerato la gravità dell’incedente subito, il percorso per un reale ritorno alla normalità è lungo e impervio. Negli ultimi mesi il campione paralimpico è stato sottoposto a innumerevoli interventi chirurgici e terapie che, uniti alla sua straordinaria forza d’animo, stanno portando risultati molto incoraggianti che, si spera, possano rappresentare la base per ulteriori miglioramenti nel prossimo futuro.