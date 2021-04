Il Concerto del Primo Maggio 2021 sarà con o senza pubblico?

Il Concertone del Primo Maggio si terrà anche quest’anno ma non è ancora del tutto chiaro se sarà possibile organizzarlo con la presenza del pubblico. Secondo le nuove regole, in zona gialla è possibile assistere a spettacoli dal vivo ma con delle limitazioni importanti che riguardano il numero di spettatori ma anche le modalità di fruizione dello spettacolo.

Al momento gli organizzatori non hanno ancora dato una risposta univoca a tutti quei fan che vogliono sapere se sarà possibile assistere dal vivo al Concertone di Roma. Semmai sarà possibile farlo, come da tradizione l’ingresso sarà gratuito anche se contingentato.

Ci sarà il pubblico al Concertone del Primo Maggio 2021?

Secondo la normativa vigente è possibile che ci sia la presenza di un po’ di pubblico al Concertone del Primo Maggio: infatti, il Lazio è in zona gialla e, pertanto, gli spettacoli dal vivo sono consentiti seppure con delle pesanti limitazioni. Le restrizioni anti-Covid prevedono la possibilità far assistere a uno spettacolo dal vivo all’aperto un numero massimo di spettatori che non superi le 1000 unità e che corrisponda a non più del 50% della capienza totale del luogo che ospita l’evento. Inoltre, la normativa prevede anche che gli spettatori occupino posti rigorosamente a sedere e distanziati tra di loro, cosa che non si concilia particolarmente bene con lo spirito e la tradizione del Primo Maggio.

Il rischio è quello di non riuscire a gestire a dovere la situazione creando pericolosi assembramenti e problemi di ordine pubblico. Gli organizzatori del Concerto, come detto, ancora non si sono espressi circa la possibilità che ci sia pubblico ma è evidente che si voglia tentare ogni strada affinché una presenza seppur simbolica di spettatori ci possa essere.

Dove si terrà il Concertone del Primo Maggio 2021?

Molto probabilmente il Concertone del Primo Maggio 2021 non si terrà a Piazza San Giovanni come da tradizione: infatti, pur essendo uno spazio molto ampio, potrebbe risultare difficile mantenere ordine e distanziamento in una piazza pubblica in pieno centro abitato. È possibile che la location di questo insolito Concertone del Primo Maggio diventi l’Auditorium Parco della Musica dove sarebbe più facile regolare l’eventuale afflusso di pubblico.