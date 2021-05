Conte non è più l’allenatore dell’Inter? Ultime notizie in casa nerazzurra

Antonio Conte sarebbe a un passo dal dare l’addio alla panchina dell’Inter: infatti, gli incontri tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico pugliese, a quanto pare, non hanno dato esito positivo e, stando a indiscrezioni di stampa, si starebbe lavorando a una risoluzione consensuale del contratto che lega allenatore e società ancora per un anno. Alla base del divorzio ci sarebbe la necessità dell’Inter di tagliare i costi, necessità che potrebbe portare a un indebolimento della rosa con conseguente calo della sua competitività sui vari fronti che i nerazzurri si troveranno ad affrontare la prossima stagione.

L’Inter, ovviamente, non può rischiare di trovarsi in difficoltà nella ricerca di un eventuale sostituto di Conte e, pertanto, sta già sondando altri tecnici come, per esempio, Simone Inzaghi il quale sembra essere sempre più lontano dalla panchina della Lazio. Ecco cosa sta succedendo a Milano.

Conte lascia l’Inter?

Dopo uno scudetto e una finale di Europa League conquistata, Antonio Conte sarebbe pronto a lasciare l’Inter. Come detto, alla base delle divergenze tra tecnico e società ci sarebbe l’intenzione da parte della proprietà di chiedere dei sacrifici ai propri tesserati per limitare la difficile situazione finanziaria del club. Da contratto, la prossima stagione l’ex allenatore di Juventus e Chelsea dovrebbe percepire 13.5 mln netti, una cifra molto alta che la società avrebbe chiesto di dimezzare in modo tale da risparmiare risorse utili anche a mantenere il livello di competitività della rosa.

A quanto pare tale richiesta sarebbe stata rispedita al mittente da un Conte preoccupato anche, se non soprattutto, dal rischio di trovarsi l’anno prossimo ad allenare una squadra non abbastanza attrezzata per poter cercare di eguagliare i successi di quest’anno. Ricordiamo che già la scorsa estate l’Inter e Conte avevano rischiato di separarsi ma in quel momento la situazione era diversa: infatti, adesso Conte può vantare un scudetto in bacheca e l’appoggio incondizionato dei tifosi che quest’oggi hanno esposto striscioni in suo favore sotto la sede dell’Inter.

Cosa farà l’Inter adesso?

I dirigenti dell’Inter sono a lavoro per trovare una soluzione che possa portare a una rescissione consensuale del ricco contratto che la lega ad Antonio Conte. È del tutto evidente che la società non abbia ne la voglia ne la possibilità di pagare una ricca buonuscita e, pertanto, è necessario muoversi davvero bene per evitare che oltre al danno si presenti anche la beffa di un aggravio dei costi per le casse nerazzurre.

Parallelamente si lavora anche per trovare un nuovo allenatore che possa tenere insieme le esigenze finanziarie con quelle sportive. Secondo rumors il favorito alla successione di Antonio Conte sarebbe Simone Inzaghi che, dopo cinque anni sulla panchina della Lazio, non ha ancora trovato un accordo con la società biancoceleste per il rinnovo. Il fratello di Pippo è reduce da stagioni a un buonissimo livello sulla panchina della Lazio e, inoltre, non dovrebbe avere richieste economiche eccessive. Più difficile arrivare ad Allegri il quale, pur rappresentando la soluzione ideale per l’Inter, non è facile da convincere viste la situazione societaria e le interlocuzioni in corsa tra il tecnico toscano e la Juventus.