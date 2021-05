Quali abbonamenti serviranno per vedere Serie A e Champions 2021-22?

Dal prossimo anno Sky non deterrà più i diritti di tutta la Serie A ma ha mantenuto quelli per le coppe europee. Ecco come vedere il calcio in TV per le prossime stagioni.

Archiviata la Serie A 2020-21 è già tempo di iniziare a programmare la prossima stagione. In questi giorni i dirigenti di tutte le società sono a lavoro per gettare le basi per il prossimo campionato che, nonostante l’importante miglioramento della situazione epidemiologica, probabilmente sarà complicato come quello appena terminato. Se le società sono costrette a centellinare le risorse da investire sul mercato, anche i tifosi sono costretti a fare i loro conti per provare a rendere la loro passione sostenibile per i bilanci familiari.

Dall’anno prossimo cambierà radicalmente la programmazione televisiva riguardante la Serie A: infatti, DAZN ha acquistato i diritti necessari alla trasmissione dell’intero campionato sulla sua piattaforma e a Sky sono rimaste solamente tre partite neanche in esclusiva. Ma cosa cambia in concreto per i tifosi?

Come vedere tutta la Serie A 2021-22?

Per vedere tutte le partite della Serie A 2021-22 sarà necessario abbonarsi a DAZN. Finisce quindi l’era delle partite in esclusiva e, dopo tre anni, tornerà la possibilità per i tifosi di poter godere di tutto il campionato attraverso un’unica emittente che, però, trasmetterà solo in streaming rendendo la visione delle partite più complessa per chi vive in zone impervie del Paese o per chi non ha particolare dimestichezza con gli strumenti digitali.

Quanto costerà DAZN l’anno prossimo?

Non è ancora stato reso noto il costo mensile dell’abbonamento a DAZN per il prossimo anno. Sicuramente salirà rispetto al prezzo di €9,90 finora applicato ma, probabilmente, non superare i €30,00 mensili. Resta da chiarire il nodo relativo alla possibilità di fruire dei contenuti su due diversi dispositivi contemporaneamente. Tale opzione, ovviamente, permetterebbe di poter condividere l’abbonamento con almeno un’altra persona dimezzando di fatto i costi.

Cosa farà vedere Sky il prossimo anno?

Il prossimo anno Sky Sport punterà sulle coppe europee e su altri eventi sportivi abbastanza seguiti come, per esempio, Formula 1, Moto GP o NBA. Nel prossimo triennio la pay TV di Rupert Murdoch offrirà ai suoi abbonati praticamente tutte le partite di Champions League, Europa League e Conference League e, inoltre, ha acquisito il pacchetto che le permetterà di trasmettere, seppure non in esclusiva, tre partite di Serie A.