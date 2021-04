Valerio Braschi, dopo aver vinto a soli vent’anni l’edizione 2017 di Masterchef, ha aperto un ristorante a Roma. Andiamo insieme a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Sono passati oramai quattro anni da quel Masterchef 2017 che vide vincere un concorrente appena ventenne che, in seguito proprio a quel grandissimo successo, ha fatto tanta strada nel mondo della ristorazione. Valerio Braschi, nonostante i suoi ventiquattro anni, è conosciuto da moltissime persone anche grazie a un libro di ricette pubblicato in prossimità della partecipazione al cooking show di Sky.

Ma cosa fa oggi Valerio Braschi? Come tutti gli operatori del mondo della ristorazione, di certo non sta vivendo il momento migliore della sua carriera ma, nonostante le restrizioni legate alla pandemia, ancora diverse sono le persone che lo apprezzano e sperano di tornare presto nel suo ristorante romano.

Cosa fa oggi Valerio Braschi?

Valerio Braschi oggi gestisce il Ristorante 1978 a Roma che, stando alle recensioni ricevute, ha riscosso un discreto successo. Prima dell’esplosione della pandemia Braschi ha girato a lungo il mondo partecipando a serate in giro per i cinque continenti. Secondo quanto raccontato dallo stesso chef, uno dei momenti più alti della sua ancor breve carriera è stata la partecipazione a uno speciale evento a Nuova Delhi in cui Braschi ha partecipato in veste di ambasciatore della cucina italiana in India.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Braschi (@valebraschi)

Dove si trova il ristorante di Valerio Braschi?

Il ristorante di Valerio Braschi si trova a Roma in via Zara ed è stato inaugurato nel 2019. Purtroppo per lui il successo è stato leggermente frenato dalla pandemia che, al pari di tutti i suoi colleghi ristoratori, lo ha costretto a svolgere la propria attività a singhiozzo.

Chi è la fidanzata di Valerio Braschi?

La fidanzata di Valerio Braschi è la cantante Priscilla Cattaneo con la quale lo chef si è fatto immortalare in diverse foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. I due si sostengono vicendevolmente nelle rispettive attività professionali con post social e dichiarazioni pubbliche.