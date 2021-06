Cosa si può fare in zona bianca? Regole e Coprifuoco

Oramai gran parte dell’Italia è entrata in zona bianca ma dalla settimana prossima praticamente tutto il Paese dovrebbe finire nella fascia di rischio più basso. Si tratta di un passo importante verso una vita più libera dalla paura del virus ma, naturalmente, ancora non è possibile parlare di vero e proprio ritorno alla normalità a cui eravamo abituati prima del febbraio 2020.

Dal prossimo lunedì, come anticipato, con ogni probabilità solo la Valle d’Aosta dovrebbe rimanere in fascia gialla ma cosa comporta praticamente per i cittadini il passaggio in zona bianca? Andiamo insieme a scoprire quali sono le regole che quasi tutti gli italiani saranno chiamati a seguire nelle prossime settimane.

Cosa di può fare in zona bianca?

In zona bianca si può fare praticamente tutto purché si rispetti il divieto di assembramento e si indossi la mascherina. Le principali differenze rispetto alla zona gialla riguardano soprattutto il mondo della ristorazione: infatti, in zona bianca si può mangiare all’aperto senza un numero massimo di commensali per tavolo mentre al chiuso il numero massimo di persone ammesso a ogni tavolo sale a sei. In zona bianca aumenta la capienza massima consentita per cinema e teatri anche se, ovviamente, continuerà a essere obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento fisico.

A che ora scatta il coprifuoco in zona bianca?

Il coprifuoco in zona bianca è abolito e, pertanto, non ci sarà più alcun limite agli spostamenti anche durante la notte. Bar e ristoranti potranno quindi, nel rispetto delle regole, continuare le proprie attività anche oltre la mezzanotte e non ci sarà più bisogno di guardare in continuazione l’orologio durante un’uscita serale. L’abolizione del coprifuoco rappresenta la principale novità derivante dal passaggio dalla zona gialla alla zona bianca e mette fine a numerose polemiche politiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi.