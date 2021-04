Regole Zona Gialla: cosa si può fare e quali attività sono aperte

L’Italia è passata quasi tutta in zona gialla e, pertanto, in moltissime Regioni sono cambiate le regole da rispettare per il contrasto all’epidemia di Covid-19 in Italia. Le restrizioni, ovviamente, saranno più attenuate ma è bene ricordare che, comunque, ci sarà da stare molto attenti: infatti, anche se i dati stanno lentamente migliorando, la circolazione del virus nel nostro Paese è ancora importante e la campagna di vaccinazione è ancora lontana dal raggiungimento di numeri che possano dare una certa tranquillità

Seppure con la dovuta prudenza, il ritorno in zona gialla rappresenta anche una sorta di rinascita economica e sociale di ampie aree del Paese che potranno tornare a vivere una situazione di quasi normalità. Nonostante il sistema dei colori sia in piedi oramai da diversi mesi, non tutti sono pienamente coscienti delle regole e delle attività consentite in zona gialla. Ecco quali sono le attività commerciali che riaprono oggi e cosa possiamo tornare a fare da oggi.

Quali attività aprono in zona gialla?

In zona gialla riaprono sostanzialmente tutte le attività commerciali comprese quelle della ristorazione. Purtroppo, per bar e ristoranti le limitazioni restano comunque importanti: infatti, potranno tornare a servire clienti al tavolo solo quelle attività che dispongono di spazi all’aperto. Per tornare a cenare in un ristorante al chiuso bisognerà aspettare il 1 giugno quando, secondo il piano di riaperture del Governo, dovrebbe esserci una piena riapertura anche se, comunque, condizionata da distanze di sicurezza e altre normative legate al contenimento dell’epidemia.

Riaprono anche musei, cinema e teatri ma con diverse limitazioni: infatti, la capienza sarà ridotta del 50% per un massimo di 500 persone al chiuso e 1000 all’aperto. Gli spettacoli potranno avvenire solo con posti a sedere distanziati tra di loro e il pubblico dovrà tenere la mascherina per tutta la permanenza all’interno della struttura. Per il momento palestre e piscine restano chiuse anche se per queste ultime si intravede uno spiraglio di luce visto che, almeno quelle all’aperto, potranno tornare a riaprire i battenti a partire dal 15 maggio.

Cosa si può fare in zona gialla?

In zona gialla vengono meno moltissime limitazioni alla mobilità: infatti, eccezion fatta per la fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 5:00 del mattino, ci si potrà spostare liberamente tra Comuni e, inoltre, saranno consentiti anche gli spostamenti fuori Regione per raggiungere un’altra zona gialla. Le nuove regole prevedono anche una maggiore elasticità per quel che riguarda le visite a parenti e amici: infatti, prima erano consentite solo per un massimo di due persone più eventuali soggetti minori di quattordici anni mentre adesso il limite è stato innalzato a diciotto anni.

Le nuove regole danno finalmente il via libera anche agli sport di contatto che potranno essere praticati solo all’aperto. I nostri ragazzi potranno quindi tornare a giocare a calcio o basket ma non potranno usare spogliatoi comuni e dovranno cercare di evitare ogni forma di assembramento all’esterno del campo. Ovviamente, anche queste attività dovranno fermarsi allo scattare del coprifuoco che, per il momento, resta sempre in vigore a partire dalle ore 22:00.