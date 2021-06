Cosa significa calendario spezzatino? Orari delle partite di Serie A 2021-22

La Serie A 2021-22 sarà la prima in cui sarà a tutti gli effetti sarà messo in pratica il concetto di calendario spezzatino secondo cui nessuna partita dovrà essere giocata in contemporanea rispetto a un’altra. In sostanza sono stati individuati dieci differenti orari tra il sabato e la domenica in cui saranno disputate le dieci gare previste per ogni turno.

Si inizierà il sabato pomeriggio alle 14:30 e si finirà il lunedì sera alle ore 20:45. Andiamo insieme a scoprire come sarà il campionato spezzatino e quali saranno gli orari di disputa delle partite della stagione che prenderà il via il prossimo 22 agosto.

Serie A 2021-22: orari partite

In un ”fine settimana tipo” del campionato di Serie A 2021-22 ci saranno ben 10 diversi slot orari in cui giocare. Ecco i dieci appuntamenti che contrassegneranno i weekend degli appassionati di calcio in questa stagione 2021-22:

Sabato ore 14:30

Sabato ore 16:30

Sabato ore 18:30

Sabato ore 20:45

Domenica ore 12:30

Domenica ore 14:30

Domenica ore 16:30

Domenica ore 18:30

Domenica ore 20:45

Lunedì ore 20:45

In buona sostanza ogni weekend sarà una no-stop di tre giorni in cui, avendo tempo e voglia, ci si potrebbe non perdere neanche un minuto di gioco. Ovviamente, si tratta di una soluzione che non convince gli appassionati più legati alla tradizione che ancora rimpiangono i tempi in cui le partite si disputavano tutte in contemporanea la domenica pomeriggio. Dall’altra parte c’è una fetta di pubblico che invece plaude all’iniziativa che permetterà agli abbonati a DAZN, titolare dei diritti dell’intero campionato, di non dover mai effettuare scelte.

In realtà non si tratta di un cambiamento evidente rispetto alle ultime annate: infatti, già in passato si era arrivati ad avere al massimo tre partite in contemporanea la domenica pomeriggio con tutte le altre sparpagliate per il weekend. Naturalmente, la contemporaneità sarà garantita nel corso delle ultime giornate e in occasione dei turni infrasettimanali in cui sarà impossibile ricavare dieci slot orari senza rischiare di posizionare partite in orari in cui in pochissimi potrebbero seguirle in TV o dal vivo.