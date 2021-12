Costumi da donna per l’estate tra green e slow fashion

Nonostante l’Estate 2022 possa sembrare lontana, i trend per i costumi stanno iniziando a delinearsi. La moda sta radicalmente cambiando i suoi principi di base, orientandosi verso produzione sostenibile e distribuzione più lenta. Ecco cosa possiamo aspettarci per l’anno prossimo

La creazione delle linee di costumi da bagno per l’estate è una delle svolte della stagione. I costumi da donna sono infatti gli indumenti che, più di ogni altro, sono al centro dell’attenzione durante i mesi caldi dell’anno. Sono nati infatti durante gli anni brand di lusso che – grazie a innovazioni interessantissime – hanno totalmente rivoluzionato il mercato dei costumi da donna. Già da ora, quindi, possiamo intravedere cosa ci aspetta durante la prossima stagione estiva.

Moda sostenibile e green

La tecnologia alla base dell’industria tessile fa passi da gigante: sono sempre di più le aziende che studiano tessuti sostenibili e incredibilmente comodi. Un esempio su tutti? Ai classici costumi in nylon si sostituiscono i costumi in ECONYL, ricavati da materiali di scarto come reti da pesca o tappeti riciclati.

Questo materiale, a dispetto della sua origine, è morbidissimo, elastico e traspirante: tutte le caratteristiche che sono richieste al costume da bagno perfetto. Come se non bastasse, visto che i materiali plastici mantengono le loro caratteristiche a lungo, l’ECONYL resiste ai raggi UV filtrandoli, al sale marino, al cloro e sollecitazioni fisiche.

Moda a chilometro zero: la slow fashion

Uno degli aspetti più criticati del mondo della moda riguarda la filiera produttiva dei capi. Durante l’estate 2022 si affermeranno prodotti realizzati (quasi) a chilometro zero in maniera etica, ovvero ottenuti senza lo sfruttamento del lavoro in paesi lontani. Acquistare prodotti di questo tipo contribuisce a ridurre le emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto merci.

La slow fashion, in definitiva, permetterà a un capo di qualità di durare di più, riducendo lo spreco di materiale e aumentando la longevità del proprio guardaroba. Questo tipo di filosofia è particolarmente interessante anche dal punto di vista psicologico: ridurre la proliferazione di collezioni moda aiuta ad affezionarsi ai propri capi, relazionandoli a momenti speciali.

Il fatto che molti brand, consolidati o neonati, abbiano abbracciato la slow fashion è un indicatore molto importante: il prossimo anno potremo andare a mare indossando capi più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Tendenze stile: sarà l’anno del look Matchy-Matchy?

Chi frequenta assiduamente blog o riviste che trattano di moda, ha notato come una delle ultime tendenze sia legata al look Matchy-Matchy, ovvero l’abbinamento fra partner o fra mamma e figlia. È quindi molto probabile che durante la prossima estate i costumi coordinati per mamma e figlia siano sempre più indossati.

Stesso ragionamento sarà da fare per altri capi di abbigliamento come i foulard o pareo da spiaggia, noto status symbol degli anni ’80 ritornato popolare negli ultimi anni. Vestirsi in coppia, specialmente con i propri figli, è infatti un trend molto amato anche sui social. Un modo come tanti di esprimere un legame d’amore molto intimo e personale.

Nei prossimi mesi, infine, i trend qui delineati andranno sicuramente a definirsi: intanto è certo che le basi sono state già poste.