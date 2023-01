Da Maradona a Immobile, i bomber della Serie A

Quello attuale spicca come uno dei campionati di Serie A nel quale sono tanti i bomber che stanno spingendo per ottenere il trono del massimo cannoniere del torneo italiano, sul quale in passato si sono seduti tantissimi fenomeni del calcio mondiale. Da Diego Armando Maradona, capocannoniere con appena 15 reti nella stagione 1987-88, a Zlatan Ibrahimovic, passando per Gabriel Omar Batistuta e Gonzalo Higuain, il cui record di 36 reti eguagliato da Ciro Immobile. Sebbene negli ultimi anni il livello del calcio italiano, e di conseguenza del suo campionato, sia andato in calo, la lotta per vedere chi è il miglior realizzatore di tutti continua a essere una delle più avvincenti in assoluto.

Maradona, ispirazione per Osimhen

Nel contesto attuale, il capocannoniere del momento prende spunto dal più grande giocatore di sempre. Victor Osimhen, che per ora guarda tutti dall’alto, è il bomber di un Napoli che ha fatto capire il suo enorme potenziale battendo la Juventus per 5-1. Il centravanti nigeriano si è esaltato con una doppietta, partecipando tra l’altro a un altro goal e rendendosi sempre pericoloso nella zona della porta avversaria. Il suo rendimento attuale è da gran bomber scafato, e non a caso l’africano si sente un leader del Napoli. La squadra azzurra che sta dominando, non solo il campo, ma anche le quote scommesse della Serie A: il team di Spalletti, infatti, è al primo posto della potenziale classifica dei vincitori del trofeo, seguito da Inter, Milan e Juventus. Chissà che Osimhen non possa scalare il ranking del miglior capocannoniere del torneo nella stagione in corso. Del resto, l’atleta ha dalla sua uno dei migliori esempi di sempre, quello di Diego Armando Maradona, che nella stagione 1987-88 vinse il titolo di bomber con 15 reti segnate, a riprova anche della difficoltà dell’epoca nell’andare a rete in Italia. La grande spinta del nigeriano è dovuta alla sua enorme fame di goal, la stessa che hanno avuto anni fa i suoi illustri predecessori Edison Cavani e Gonzalo Higuain, anche loro capaci di vincere il titolo di massimo goleador con la maglia azzurra.

Immobile vuole migliorare sé stesso

Chi, però, davvero se ne intende di questo trofeo è senza dubbio Ciro Immobile, centravanti della Lazio che nella stagione attuale è indietro rispetto ai rivali anche per un infortunio che lo ha tenuto fermo per un po’. Vincitore già in quattro occasioni del prestigioso premio, il capitano biancoceleste sta tornando adesso per dare il meglio di sé e poter puntare nuovamente al primo posto finale di questa speciale classifica. Oltre a voler migliorare sé stesso, Immobile vuole anche eguagliare un altro record, ossia quello di Gunnar Nordhal. L’ex centravanti svedese che ha giocato nella Roma e nel Milan è infatti il detentore della miglior marca in assoluto in questa distinzione, avendo vinto il trofeo di massimo goleador in ben cinque occasioni. La scusa perfetta per Immobile per poter rialzarsi e dimostrare nuovamente la sua grande efficacia in zona goal.

Per farcela, tuttavia, il capitano laziale dovrà battere non solo la concorrenza dello scatenato Osimhen, ma anche del campione del mondo Lautaro Martinez e delle rivelazioni Ademola Lookman e M’Bala Nzola, tra i bomber rampanti della stagio