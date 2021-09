Decreto Green Pass Lavoro, il testo in pdf

Il nuovo decreto legge Green Pass sul lavoro è stato pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta ufficiale

Il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, conosciuto anche con l’appellativo di “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening“, è stato firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella ed estende l’obbligo del certificato verde sul posto di lavoro, pubblico e privato, dal 15 ottobre al 31 dicembre.

Nel testo non si dispone più la sospensione dei dipendenti sprovvisti del Green Pass sul posto di lavoro ma l’assenza ingiustificata, a partire dal primo giorno, con relativa interruzione dello stipendio. Peraltro l’obbligo è esteso a “magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari“, ma non ad avvocati e civili.

Decreto Green Pass Lavoro, le novità

Rispetto alla versione del 16 settembre 2021, sono state apportate delle modifiche al testo del dl Green Pass sul lavoro, ritardando di fatto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Come anticipato in precedenza, suddetta normativa scatterà il 15 ottobre, prima di allora sarà possibile vaccinarsi per mettersi in regola coi protocolli su controlli e verifiche.

È bene ricordare che il Green Pass è valido 15 giorni dopo la prima dose e la sua durata è di 6 mesi, che diventano 12 in seguito alla seconda somministrazione; invece sono esenti coloro che per motivi di salute attestati dal medico non possono sottoporsi al vaccini. In alternativa, si può richiedere la carta verde effettuando un tampone valido 48 ore o ancora se si è guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.

Tra le novità contenute nel nuovo decreto legge, il terzo sul green pass, spiccano i tamponi a prezzi calmierati nelle farmacie e nelle strutture convenzionate nonché l’estensione della validità del certificato verde a 12 mesi per i guariti dal Covid dopo una dose di vaccino.

Il testo in pdf del Decreto Green Pass Lavoro

È possibile consultare il testo del dl Green Pass in versione web consultato il sito della Gazzetta Ufficiale (link qui).