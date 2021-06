Decreto Legge 30 giugno 2021: Blocco Licenziamenti, Proroga TARI, Stop Cartelle

Terminato il Consiglio dei Ministri per il Decreto Legge 30 giugno 2021: tra le misure più attese il blocco dei licenziamenti selettivo, la proroga TARI e lo stop alla riscossione fino al 31 agosto

Arriva il nuovo decreto legge, in extremis, che farà dormire sogni tranquilli per alcune delle questioni più spinose per l’economia e la finanza locale. Il Cdm appena terminato ha infatti recepito l’accordo con le parti sociali ratificato il 29 luglio in merito ai licenziamenti. Superato il blocco (che resta solo per tessile e calzaturiero); ampliato però il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Altro intervento di non poco conto è quello sullo stop alla riscossione delle cartelle esattoriali almeno fino al 31 agosto: i contribuenti italiani hanno seriamente rischiato che riprendesse l’attività dell’Agenzia delle Entrate. Definita anche la proroga per l’approvazione delle tariffe TARI e dei regolamenti al 31 luglio 2021.

Stop al cashback: la misura ha causato non pochi malumori nella maggioranza di Governo. Tuttavia non è previsto che la misura possa ripartire nel secondo semestre del 2021. Dal 1 luglio, dunque, stop al cashback. Cashback e Supercashback riprenderanno nel primo semestre del 2022. Occorreranno 5 mesi per i rimborsi.