Denise Pipitone, ultime notizie sulla bambina scomparsa nel 2004

Denise Pipitone è la bambina scomparsa a Mazzara del Vallo il 1° settembre 2004

Continua ad aleggiare una fitta coltre di mistero sulla vicenda della piccola, avvistata per l’ultima volta nei pressi dell’abitazione della nonna materna. Da allora tra indagini aperte, sospetti e avvistamenti nulla è rimasto immutato in un caso, quello attuale, che rappresenta una delle pagine più buie e complesse della cronaca italiana. Sulla vicenda la madre “coraggio” della piccola, Piera Maggio, non demorde e chiede verità e giustizia per un fatto che giorno dopo giorno diventa più difficile. Quali sono le ultime novità sulla scomparsa di Denise Pipitone?

Denise Pipitone, le ultime news

Fabrizio, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, è intervenuto a Domenica Live per parlare del caso di Denise Pipitone, in particolare del ruolo che la sorellastra della bambina avrebbe ricoperto in merito. A tal proposito racconta il ragazzo: “Dal tono in cui mi disse la frase e dalla maniera evasiva in cui mi rispondeva, ho avuto la sensazione netta che era stata lei a commettere quel gesto criminoso. In tre anni di assidua frequentazione ho imparato a conoscerla e a capire quando diceva le bugie“. Racconto dichiarato tra l’altro agli investigatori che indagano sul fatto. E precisa: “In lacrime mi diceva che da quando l’avevo lasciata non ci stava più con la testa e non capiva quello che faceva“. Inoltre, sottolinea Fabrizio, “dalle sue parole e da quelle lacrime ho avuto paura e sconcerto avvertendo che era una specie di confessione in merito al suo diretto coinvolgimento nella scomparsa della bambina. Pur non ammettendolo chiaramente, dall’intesa che c’era fra noi ho intuito che lei aveva effettivamente commesso qualcosa di grave nei riguardi di Denise“.

Nel frattempo due nuove persone sono finite nel registro degli indagati per la scomparsa di Denise Pipitone. Si tratta di Anna Corona, madre di Jessica nonché ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico della piccola, e Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista, il test sordomuto che all’epoca rivelò di aver visto a Mazara del Vallo la bambina in braccio al giovane Giuseppe.