Don Matteo, Terence Hill lascia la serie: Raoul Bova nuovo protagonista?

All’età di 82 anni, dopo dodici stagioni da protagonista, Terence Hill ha deciso di dismettere i panni di Don Matteo e di abbandonare il cast di una delle serie TV italiane più longeve e amate della storia della televisione. La notizia sta facendo il giro del web e ha causato il disappunto di molti fan storici della fiction che non riescono a immaginare la tonaca di Don Matteo indossata da un attore diverso da Terence Hill il quale a questo personaggio ha legato praticamente tutta la sua seconda parte di carriera.

A sostituire Hill all’interno della nuova stagione di Don Matteo molto probabilmente sarà Raoul Bova che dovrebbe interpretare il ruolo del nuovo parroco di Spoleto. Non cambierà il titolo della serie e, quindi, è quasi certo che anche il personaggio di Raoul Bova si chiamerà Don Matteo ma non sono ancora trapelati indizi significativi sulla trama della nuova stagione che, almeno nelle idee degli autori, dovrebbe rappresentare un momento di svolta all’interno di un format si molto amato dagli italiani ma anche molto soggetto al rischio di ”usura” visto il gran numero di stagioni ed episodi già andati in onda.

Chi sarà il nuovo Don Matteo?

Il nuovo Don Matteo dovrebbe avere il volto e la voce di Raoul Bova. La notizia del clamoroso avvicendamento è stata rilanciata da Tv Blog e in pochissimo tempo si è diffusa a macchia d’olio sul web. Le riprese della nuova stagione della fiction dovrebbero iniziare durante l’estate e tra i colleghi esperti di serie TV è già partita la corsa a un’indiscrezione che possa spiegare come avverrà il ”passaggio di consegne” tra il vecchio e il nuovo Don Matteo.

Don Matteo 12, ultima stagione della serie andata in onda proprio mentre la pandemia si affacciava sul nostro Paese, si era conclusa con l’energico sacerdote in visita al Vaticano per discutere di una eventuale promozione. Potrebbe essere questo il pretesto che gli autori useranno per spiegare l’avvicendamento nella parrocchia di Spoleto, avvicendamento che, da quel che si sa, dovrebbe avvenire intorno alla quarta puntata della serie.

Don Matteo 13: anticipazioni

Le prime anticipazioni circa la tredicesima stagione di Don Matteo sono poche ma molto importanti. Come detto, cambierà il volto del personaggio storico che da il titolo alla serie ma anche altre sono le novità in vista. La nuova stagione di Don Matteo punta senza ombra di dubbio a intercettare un pubblico più giovane rispetto a quello classico della serie ma per gli spettatori più ”tradizionalisti” gli autori avrebbero pensato di provare a bilanciare lo shock della perdita di Terence Hill con il ritorno di un altro volto storico come quello di Flavio Insinna che tornerà a far parte del cast della serie che lo ha consacrato interpretando il ruolo del capitano Anceschi.