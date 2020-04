Donato Sabia, morto per Coronavirus a 56 anni l’ex mezzofondista

È morto a Potenza a causa del Coronavirus l’ex mezzofondista Donato Sabia. L’uomo aveva 56 anni ed aveva preso parte per due volte alla finale olimpica degli 800 m piani.

Il Coronavirus ha fatto un’altra vittima eccellente: infatti, a Potenza è morto l’ex atleta italiano Donato Sabia. Probabilmente a contagiare l’ex mezzofondista è stato il padre morto nei giorni scorsi all’ospedale di Potenza per Covid-19. Ovviamente il mondo dello sport è in lutto per la perdita dell’uomo che negli anni 80′ aveva portato l’Italia per ben due volte in fila nella finale olimpica degli 800 m piani.

Chi era Donato Sabia?

Donato Sabia è stato un atleta italiano che negli anni 80′ ha difeso i colori azzurri nelle competizioni internazionali sui 400, 500 e 800 m piani. I picchi della sua carriera sportiva sono stati raggiunti alle olimpiadi di Los Angeles del 1984 e di Seul del 1988 dove Sabia si piazzò rispettivamente quinto e settimo.

L’atleta lucano ha vantato per 29 anni il record mondiale dei 500 m piani raggiunto il 26 maggio maggio del 1984 a Busto Arsizio e battuto il 5 febbraio 2013 a L’Avana dal più giovane collega Oreste Rodiguez. Donato Sabia ha fatto segnare il suo nome anche nella storia dei 400 m piani poiché vanta l’undicesima miglior prestazione di un italiano nella storia di questa distanza. Nel palmarès di Sabia è presente anche una medaglia d’oro conquistata agli europei indoor di Göteborg del 1984 quando primeggiò nella specialità degli 800 m piani.

Attualmente Donato Sabia era presidente del comitato regionale Fidal della Basilicata, ruolo ricoperto a testimonianza del forte legame che aveva instaurato con il mondo dell’atletica leggera italiana. Come detto, è morto a soli 56 anni portato via da questo maledetto virus che sta falcidiando il nostro Paese e il mondo intero portando via migliaia di persone.