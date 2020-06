Il cantante Enrico Nigiotti è indagato per truffa

Il cantante livornese Enrico Nigiotti è tra gli indagati nell’inchiesta “Triade Sicura” su presunte frodi ai danni di alcune compagnie assicurative. Secondo le indagini, condotte dai carabinieri e dalla Procura di Livorno, l’artista sarebbe coinvolto per un risarcimento di 12 mila euro in seguito a un’incidente stradale avvenuto nel comune di Sanremo nel febbraio 2018.

L’inchiesta “Triade Sicura”

Una vera e propria associazione a delinquere nata per truffare le compagnie assicurative di auto. Questo è il quadro delineato dall’operazione “Triade Sicura”, che ha permesso di scoprire cosa si cela dietro.

Agli indagati, 71 in totale, viene contestato il reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla istigazione alla corruzione di pubblici ufficiali nonché al “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”. Inoltre, per due dei presunti associati, ivi compreso un terzo tuttora a piede libere, sono stati configurati anche i reati di autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Essi avrebbero permesso l‘alterazione dei referti medici.

Proprio tra questi spicca Enrico Nigiotti, accusato di aver falsificato la documentazione sanitaria di un incidente stradale per avere un risarcimento più alto. Non sono stati presi provvedimenti cautelari a suo carico.

Il commento di Nigiotti

L’artista toscano ha commentato la vicenda sul profilo Facebook:

Riguardo l’operazione “Triade Sicura”, che oltre me vede indagate altre 71 persone con una serie di sinistri stradali, attualmente non sono a conoscenza degli atti di indagine avendo saputo solo il titolo di reato per il quale si sta procedendo. Io sono rimasto coinvolto un anno fa in un brutto incidente stradale nel quale ho rischiato la vita. Confido di poter chiarire il prima possibile la mia posizione ma, al momento, devo ancora ricostruire i fatti e recuperare i documenti relativi al risarcimento del danno derivante da quel sinistro. Ho piena fiducia nella Magistratura e valuterò con il mio Avvocato le iniziative da intraprendere a tutela della mia persona. Al momento posso solo dichiarare la mia estraneità a qualsiasi fatto di natura illecita, avendo sempre agito nel pieno rispetto della Legge”.