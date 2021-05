Estate 2021: Dove poter andare in vacanza in Europa?

L’estate è ormai alle porte e in molti si chiedono dove potranno trascorrere le tanto agognate vacanze. In attesa di scoprire quali misure intende adottare l’Unione Europea ecco una breve guida sulle migliori destinazioni da scoprire quest’estate.

Dove andare in vacanza quest’estate?

L’atmosfera estiva inizia a pervadere le città italiane e in molti iniziano a pianificare una vacanza all’estero. Al momento non vi sono certezze sui provvedimenti che dovranno regolamentare il traffico turistico in Europa, ma l’impatto della campagna vaccinale fa ben sperare. La seconda estate segnata dalla convivenza col covid è ormai imminente e diventa dunque lecito chiedersi quali misure restrittive verranno abolite. Prima di progettare la propria villeggiatura si può sempre consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri per informasi sulle restrizioni vigenti nello stato che si intende visitare. I paesi più gettonati dell’estate 2021 per i turisti italiani sono Spagna, Portogallo e Grecia.