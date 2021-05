Eurovision Song Contest 2021: date, cantanti e dove vederlo in TV

Manca poco all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2021. La data di inizio dell’evento è fissata per martedì 18 maggio mentre la finale è prevista per sabato 22 maggio. A ospitare la gara sarà l’Arena Ahoy di Rotterdam in Olanda che, in linea con le disposizioni anti-covid adottate nel Paese, ospiterà 3500 persone che avranno il vero e proprio privilegio di assistere dal vivo allo spettacolo.

I cantanti in gara per questa storica edizione sono 33 e provengono da tutta Europa. Il regolamento prevede delle semifinali e una finale in cui si affronteranno i 20 migliori concorrenti in gara. I Maneskin, in quanto vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, rappresenteranno l’Italia alla manifestazione ed entreranno in gioco direttamente sabato 22 maggio per la finalissima. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’Eurovision Song Contest 2021.

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2021 in TV?

In Italia l’Eurovision Song Contest 2021 sarà trasmesso dalla Rai. Le due serate di semifinali del 18 e 20 maggio andranno in diretta su Rai 4 e saranno commentate da Saverio Raimondo ed Emma Stockholma mentre la finale del 22 maggio sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione in italiano di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi che animeranno la serata in cui i Maneskin si giocheranno le loro chance di salire sul podio.

Eurovision Song Contest 2021: cantanti e regolamento

I cantanti in gara per questo Eurovision Song Contest 2021 sono 33. A essere rappresentati saranno sostanzialmente tutte le principali culture musicali europee i cui migliori rappresentanti si contenderanno l’ambito riconoscimento in palio. Come detto, il regolamento prevede delle semifinali e una finale ma non tutti i Paesi faranno lo stesso percorso all’interno della gara: infatti, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Olanda hanno già la certezza di essere all’interno delle venti finaliste che saliranno sul palco sabato 22 maggio.

Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2021?

A Rotterdam, ovviamente, sono in corso i preparativi per l’Eurovision Song Contest 2021 e sono già iniziate le prime prove per i cantanti in gara. Secondo indiscrezioni di stampa, nella prima esibizione per addetti ai lavori i Maneskin hanno riscosso un discreto successo. Le possibilità che il gruppo italiano riesca a salire sul podio con la sua Zitti e buoni non sono poche ma, come è noto, i pronostici in un evento imprevedibile come l’Eurovision Song Contest non sono mai facili.