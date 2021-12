Farmacia OnLine: l’offerta di Farmaciauno

Negli ultimi anni l’e-pharmacy ha preso sempre più piede, e varie aziende farmaceutiche decidono di espandere il loro mercato e mettere in servizio i loro prodotti nel mondo dell’internet, soprattutto cosmetici, integratori ma anche farmaci da banco. Dal 2014 Farmacia Uno si pone l’obiettivo di diventare la farmacia online di riferimento numero uno per tutto il territorio nazionale.

I vantaggi dell’e-pharmacy

I benefici della farmacia online sono da ricercare nell’offerta vasta e nei servizi forniti all’utente che è in grado di acquistare con prudenza e consapevolezza. Acquistare prodotti online è vantaggioso poiché ti permette di comparare gli articoli tra le offerte di vari siti, oltre ad acquistarli a un prezzo sempre scontato e conveniente. Inoltre, è possibile scegliere quelli che preferisci in poco tempo e sotto la guida di esperti: Farmaciauno garantisce la consegna in tutta Italia in pochi giorni lavorativi (di solito 48h) e è in grado di offrire un’assistenza completa all’utente nella scelta dei prodotti richiesti.

Un supporto tecnico professionale che avviene attraverso vari canali di comunicazione che sanno gestire in maniera efficace e completa, da quelli telefonici (Whatsapp) ai social, nei quali sono sempre attivi e promuovono offerte e sconti particolari, un vero e proprio volantino. Il focus di Farmaciauno è infatti il cliente e le sue richieste, soddisfatte da tecnici e personale competente.

Tipologie di prodotti e brand: l’offerta di Farmaciauno

Oltre alla presenza attiva nei social, il sito di Farmaciauno è ricco di indicazioni e spiegazioni che accompagnano le descrizioni dei farmaci e dei prodotti in maniera completa, utile all’utente nel momento della ricerca e dell’acquisto. Andando a visitare il loro sito è possibile confrontarsi con una vasta e varia offerta dei prodotti che va dai farmaci da banco, a varie tipologie di integratori e prodotti per il benessere, non solo della pelle

Gli articoli proposti da Farmaciauno coinvolgono vari settori, ben divisi e organizzati nel menù in alto: dall’infanzia (e i bisogni delle mamme) alla cura e l’alimentazione degli animali, fino a veri e propri medicinali e articoli come mascherine, gel igienizzanti. Il loro e-commerce offre una vasta linea di prodotti per la cura e il mantenimento della salute

Medicinali e salute del corpo: a seconda di ogni esigenza, in maniera preventiva per la propria farmacia personale o per combattere fastidi e farmaci da banco per problemi momentanei o standardizzati nel tempo.

Personal Care: creme e articoli di bellezza o mantenimento sano del corpo, dentro e fuori; prodotti per l’igiene e la cura del corpo.

Benessere e Alimentazione: prodotti per una sana alimentazione o per ogni richiesta, come alimenti proteici, vitamine e integratori per ogni gusto e richiesta; cibi biologici o privi di glutine e zuccheri.

Ricordiamo la loro attività di promozione e i continui sconti e offerte che promuovono attraverso i loro canali social.

Sembrerà di entrare in una vera e propria farmacia “virtuale”, direttamente dal tuo pc o dal tuo smartphone, e questo grazie alla vasta scelta di prodotti e alla loro capacità di comunicare con il cliente attraverso vari canali e mostrargli il loro supporto al fine di un acquisto conveniente e consapevole.