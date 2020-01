Ferrero, Offerte di Lavoro: ecco come lavorare in azienda

Ferrero SpA è una multinazionale italiana, tra le più famose all’estero, specializzata nella produzione di prodotti gastronomici dolciari. La società fondata nel 1946 da Pietro Ferrero, nonostante la notevole estensione sia sul territorio peninsulare che all’estero, continua ad esporre orgogliosamente il brand di “grande famiglia”. La base operativa ha sede in Piemonte, ma 7 piattaforme di arretramento prodotti e 29 depositi distribuiti sul territorio nazionale. La Ferrero è presente come brand in oltre 170 Paesi nel mondo, tra questi l’immancabile Nutella, la Kinder e l’Estathé, solo per citare i più esportati.

Se lavorare in questo goloso mondo fa al tuo caso, le posizioni aperte dalla società sono molteplici, sia in Italia che all’estero.

Offerte di lavoro: i requisiti richiesti

Per le posizioni aperte in questo momento, sono richieste competenze sia accademiche, profilate in materie economiche e meccaniche, che operative. Ampio spazio ad operai e manutentori, oltre che a shift leader e controller.

Lavora con noi Ferrero: le posizioni richieste

SHIFT OPERATIVE LEADER – Alba (Cuneo)

Come si legge sul sito dell’azienda la risorsa cercata è in possesso di una laurea in Ingegneria Meccanica/Industriale/Gestionale/Chimica. Conosce l’Inglese ad un ottimo livello ed è disponibile a lavorare su turni e alla mobilità internazionale. Preferibilmente ha maturato minimo 2 anni di esperienza in ambito produttivo.

CONTROLLER – Caprarola (Viterbo)

Si richiedono una laurea in ambito economico e 4 o 5 anni di esperienza. Per candidarsi occorre conoscere bene Excel, Power Point, Word e la lingua inglese. Bisogna anche possedere spiccate doti relazionali, analitiche e di project management. Il possesso di esperienza FMCG e/o della conoscenza di altre lingue europee sarà valutato positivamente.

MANUTENTORE MECCANICO ED ELETTRONICO – Alba (Cuneo)

L’offerta di lavoro Ferrero è rivolta a diplomati e candidati con qualifica professionale in ambito elettronico, meccanico o meccatronico. Devono essere disponibili a lavorare su 3 turni. Si occuperanno di attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione e le utilities di stabilimento. La conoscenza pregressa di PLC è considerata un plus.

OPERAI – Alba (Cuneo), Balvano (Potenza), Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino), Pozzuolo Martesana (Milano)

I candidati ideali sono orientati al risultato e al cliente, oltre che attenti al prodotto e interessati a lavorare negli stabilimenti produttivi situati in Piemonte, Basilicata, Campania e Lombardia

MANUTENTORI MECCANICI – Pozzuolo Martesana (Milano)

La selezione Ferrero è rivolta a diplomati e candidati con qualifica professionale in ambito elettronico, meccanico, meccatronico e/o industriale. Devono aver maturato almeno un anno di esperienza ed essere disponibili a lavorare su 3 turni. Si occuperanno di attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione e le utilities di stabilimento.

MAINTENANCE MAGAZZINO AUTOMATICO – Pozzuolo Martesana (Milano)

I candidati ideali sono diplomati in ambito elettronico/elettrotecnico/meccatronico. Inoltre sono disposti a lavorare su 3 turnazioni e possiedono un’ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel.

Molte altre posizioni e internship si aprono ogni giorno, monitorare pazientemente il sito della Ferrero, www.ferrero.it/Ferrero-Careers, in attesa dell’occasione giusta.