Festa del Papà: Origini e Tradizioni

La festa del papà si celebra ogni anno il 19 marzo. Ecco quali sono le origini della ricorrenza e le tradizioni in tutto il mondo.

Ogni anno il 19 marzo si celebra la festa del papà. La data di questa ricorrenza non è la stessa per tutte le culture: infatti, sono solo i Paesi a tradizione cattolica a celebrare i padri il 19 marzo poiché tale data è la ricorrenza in cui la Chiesa celebra San Giuseppe, ”padre adottivo” di Gesù.

Le origini della Festa del Papà

La festa del papà si osserva solo nei paesi cattolici perché secondo la credenza, il 19 marzo è la data della morte di San Giuseppe, la figura maschile che si prese cura di Gesù. Sono i Vangeli di Matteo e di Luca che ci informano sulla figura di san Giuseppe perché si soffermano sull’infanzia di Gesù. La figura del Santo iniziò ad essere celebrata nelle chiese orientali e a partire dal trecento la pratica arriva anche in Occidente. Sisto IV fu il papa che si occupò di inserire la festa nel calendario romano. Il culto si estese al punto tale che san Giuseppe divenne il Santo patrono di alcuni paesi come del Messico, Belgio e Canada.

La festa del papà nel mondo

Nel resto mondo la festa del papà ha cadenze diverse a seconda delle tradizioni.

Negli Stati Uniti si celebra la terza domenica di giugno e fu il presidente Lyndon B. Johnson a proclamarla come festa nazionale. Ma essa ha origine da Sonora Smart Dodd,una donna di Spokane che ci pensò dopo aver sentito un sermone in occasione della festa della mamma.

Il 19 giugno 1910 venne celebrata per la prima volta questa festa negli Stati Uniti e anche molti altri paesi del mondo la celebrano la terza domenica di giugno.

In Germania, questa festa coincide con il giorno dell’Ascensione ed una delle tradizioni, di origine ottocentesca, è quella di creare comitive di uomini che portano in giro un carretto pieno di alcolici rendendo “inebriante” la giornata.

Le ricette per la festa del papà

Nel nostro paese rimane una festa molto sentita e come tale porta con sé specialità culinarie. I dolci tipici sono sicuramente le Zeppole di San Giuseppe. Le famose frittelle di pasta dolce ripiene di creme sono infatti il piatto-protagonista del giorno. Tra gli altri piatti ci sono anche le raviole di San Giuseppe, tipico dolce emiliano; le frittelle di San Giuseppe diffuse al nord; il pane di San Giuseppe tipico della Sicilia.