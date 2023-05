Festa della Mamma 2023: Immagini e Gif per Facebook e WhatsApp

Teniamoci pronti per la Festa della Mamma! L’Happy Mother’s Day sta per arrivare … vediamo qualche consiglio sulle immagini da poter usare per gli auguri

Il questa seconda domenica di maggio, come avviene da un po’ di anni a questa parte, ricorre la Festa della Mamma: come celebrare questo giorno così speciale? Immagini e gif potrebbero essere un’idea carina per Facebook e WhatsApp e per rendere ancora più speciali i vostri auguri che, siamo certi, la mamma apprezzerà comunque a prescindere. L’importante è non dimenticare di farle gli auguri, anche un semplice “buona festa della mamma” a lei basterà, ma perché non provare a sorprenderla?

Buona festa della mamma: le gif per fare gli auguri

Se siete ancora indecisi su quali immagini e gif utilizzare per la Festa della Mamma 2023, proveremo a risolvere i vostri dubbi con qualche consiglio. Se non siete bravi con le parole e la vostra mamma è lontana, potrete inviare tramite WhatsApp o su Facebook una gif animata che contenga già un messaggio d’auguri. Sul web se ne trovano differenti e davvero molto carine, dalla più semplice “Happy Mother’s day” alla più elaborata con frasi pronte a far commuovere la vostra mamma.

Auguri mamma: le immagini da utilizzare su Facebook o WhatsApp

Se invece l’inventiva non vi manca, potrete utilizzare immagini e gif da inviare su Facebook e WhatsApp solamente per arricchire il vostro messaggio che, siamo sicuri, farà scendere la lacrimuccia alla vostra mamma. Se preferite andare sul sicuro potrete accompagnare l’immagine con su scritto “tanti auguri mamma” con qualche frase celebre che fa sempre il suo effetto.