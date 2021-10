Fino a quando si userà il Green Pass? Ipotesi riduzione già dal 2022

Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio in tantissime situazioni ma si tratta di un provvedimento permanente? Ecco quando si potrebbe non avere più bisogno del certificato verde.

Sono giorni frenetici per il dibattito pubblico italiano che da settimana è caratterizzato da un durissimo scontro sul tema del Green Pass obbligatorio. Come è noto, dal 15 ottobre sarà obbligatorio disporre del certificato verde anche per accedere ai luoghi di lavoro e ciò, ovviamente, ha ancor più ringalluzzito i militanti no-vax e no-pass che sabato scorso si sono resi protagonisti di una movimentata manifestazione di protesta culminata con il barbaro assalto alla sede nazionale della CGIL e al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

I disordini di sabato non hanno però intimorito il Governo che di certo non intende fare alcun passo indietro circa l’entrata in vigore delle norme previste dal decreto green pass. Visto l’andamento della campagna vaccinale, però, è possibile pensare che una tale misura non resti a lungo in vigore e, pertanto, già si pensa alla fase di uscita dall’emergenza.

Fino a quando si userà il Green Pass?

Il Green Pass resterà in vigore fino a quando il numero di vaccinati non sarà talmente alto da renderne di fatto inutile l’utilizzo. Ricordiamo che l’obbiettivo dell’80% di immunizzati nella popolazione al di sopra dei dodici anni è molto vicino anche se, come molti esperti ritengono, la variante Delta renderebbe necessario un altro piccolo sforzo per raggiungere un livello di protezione sufficiente a poter dire di esserci messi questa terribile pandemia alle spalle.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha affermato che un primo punto della situazione verrà fatto a dicembre quando, in concomitanza con la scadenza dello stato di emergenza, si valuterà la situazione epidemiologica e si deciderà se ci siano o meno le condizioni sanitarie e politiche per ridurre l’utilizzo del certificato verde. È possibile, quindi, che tra qualche mese il tema del green pass sarà probabilmente argomento di discussione solo per storici e politologi interessati a studiare attentamente i comportamenti assunti da tutti in questa delicatissima fase.