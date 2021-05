Franco Battiato morto: che malattia aveva il maestro?

La morte di Franco Battiato ha tolto alla musica italiana un suo pezzo di storia ma, purtroppo, il grande maestro era malato già da tempo e, infatti, aveva abbandonato definitivamente le scene già dal 2019. Degli ultimi anni di vita di Franco Battiato si sa poco e nulla poiché sia lui che i suoi affetti più stretti hanno preferito mantenere il massimo livello di privacy possibile per poter consentire una gestione più serena della malattia.

Battiato si era ritirato nella sua villa di Milo in Provincia di Catania e lì ha vissuto gli ultimi momenti della sua vita. Ma quale malattia aveva il maestro Battiato? Ecco tutto quello che si sa in merito alle recenti condizioni di salute del cantautore siciliano.

Che malattia aveva Franco Battiato?

Non è mai stata resa ufficialmente nota la specifica malattia che aveva colpito il maestro Franco Battiato. Nel 2017, sembra in seguito a una caduta, il cantautore aveva dovuto interrompere i suoi impegni professionali ma, purtroppo, successivamente lo stop è diventato definitivo a causa del peggiorare delle sue condizioni di salute. All’inizio alcune indiscrezioni raccontavano di un Battiato affetto da una forma molto aggressiva di Alzheimer ma tali indiscrezioni, come anticipato, non hanno mai trovato una conferma ufficiale da parte di coloro che negli ultimi anni di vita hanno circondato il maestro.

Negli ultimi due anni le notizie relative al cantautore siciliano si sono fatte sempre più rare anche se nel 2019 era stato dato alle stampe un album dal titolo Torneremo ancora contenente anche alcuni inediti. In un’intervista l’amico e storico collaboratore di Battiato Roberto Ferri aveva fatto intendere che le condizioni del maestro fossero abbastanza irreversibili ma dalla famiglia era arrivata una smentita. Pochi mesi fa era stata pubblicata una riedizione del suo storico album La voce del padrone che quarant’anni fa lo aveva portato nell’Olimpo della canzone d’autore italiana.