Gabriele Bonci: Moglie, Età, Altezza, Peso e Instagram

Gabriele Bonci è un panificatore e volto televisivo molto noto ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Con i suoi modo genuini e la sua simpatia Gabriele Bonci è entrato nei cuori di quel gruppo di telespettatori appassionati di programmi di cucina. Che si tratti de La prova del cuoco o di Pizza Hero il risultato non sembra cambiare: infatti, Bonci riesce sempre a mettere il suo carisma al servizio della trasmissione e della diffusione della cultura della buona panificazione.

Ovviamente, come accade per tutti i personaggi televisivi che raggiungono un pubblico importante, nei fan è iniziata a nascere la voglia di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata ma anche sul suo fisico: infatti, Gabriele Bonci negli ultimi tempi si è mostrato decisamente dimagrito e, pertanto, in molti sono curiosi di conoscere altezza e peso di questo personaggio.

Gabriele Bonci ha una moglie?

Gabriele Bonci ha una moglie ma non si conosce molto della sua famiglia: infatti, raramente il panificatore si lascia andare a confidenze relative alla sua vita privata anche se più volte ha ricordato pubblicamente l’importanza del ruolo che la famiglia ricopre nella sua vita. Gabriele Bonci e la moglie hanno anche dei figli ma, ovviamente, anche loro sono tenuti al riparo dai riflettori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bonci (@bonci_gabriele)

Gabriele Bonci: età, altezza e peso

Gabriele Bonci è nato il 24 marzo 1977 e, quindi, la sua età è di 44 anni. Attualmente il suo peso è di circa 75 kg per un’altezza di 1,80 m. Come detto, di recente Gabriele Bonci è dimagrito tantissimo raggiungendo una forma fisica davvero ottima ma una parte del suo pubblico più affezionato ancora fatica a riconoscerlo in una fisicità molto diversa rispetto a quella con la quale si era fatto conoscere all’inizio della sua carriera televisiva.

Gabriele Bonci su Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Gabriele Bonci conta oltre 236.000 followers e, ovviamente, pane e pizza sono i protagonisti principali degli oltre 640 post pubblicati. Nella sua attività sui social Bonci parla molto poco della sua vita privata poiché preferisce occupare tale spazio per promuovere il suo lavoro ma soprattutto l’attenzione nei confronti delle materie prime e della loro qualità.