Chi è Gaetano Salvi, il nuovo fidanzato di Gabriel Garko

Gaetano Salvi è la nuova fiamma di Gabriel Garko, il famoso attore che di recente ha fatto coming out nella casa del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini

Gaetano Salvi e Gabriel Garko sono stati paparazzati in compagnia di Eva Grimaldi e Imma Battaglia durante un’uscita di coppia. Il famoso attore vuole dedicarsi alla nuova fiamma di 23 anni di cui non risparmia parole d’elogio: “È una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata”.

Dopo anni di silenzio, Gabriel Garko ha deciso di viversi un nuovo amore pieno di speranza e di intraprendere un percorso novizio e fatto di sorprese. Nel suo cuore, come ha ammesso in più occasioni, ricopriranno sempre un ruolo importante i suoi ex, di cui custodisce momenti indimenticabili, su tutti Riccardo con cui è stato per ben 11 anni nonostante non fossero mai usciti allo scoperto, e Gabriele Rossi, direttore artistico, ballerino e attore.

Gaetano Salvi: età, peso, altezza e lavoro

Gaetano Salvi è nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, nel 1993. Dopo aver frequentato l’ITC Itpa Gadda-Rosselli, si trasferisce a Somma Lombardo per facilitare gli spostamenti presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, dove lavora attualmente. Di recente ha conseguito il diploma presso la Airport Handling SPA, un’azienda che fornisce servizi di assistenza a terra negli scali di Milano Malpensa e Milano Linate.

Gaetano Salvi e Gabriel Garko

Lontano dal mondo dello spettacolo, Gaetano Salvi è il giovane compagno di Gabriel Garko. Proprio l’attore aveva recentemente fatto coming out durante la diretta nella casa del Grande Fratello VIP (condotto da Alfonso Signorini), per poi confessarsi da Silvia Toffanin a Verissimo.