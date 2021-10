Giorgia Meloni in Spagna: Video e Parodia dell’intervento

Giorgia Meloni torna a conquistare il web grazie al suo discorso pronunciato a Madrid davanti agli attivisti di Vox’, movimento spagnolo di estrema destra. All’interno del suo intervento la leader di Fratelli d’Italia ha ripetuto la sua iconica frase: ”Sono Giorgia, sono una donna, sono italiana, sono cristiana” in spagnolo e il video è diventato subito virale.

Ecco un video che mostra un estratto del discorso pronunciato da Giorgia Meloni di fronte a tantissimi sostenitori di Vox che hanno ascoltato le parole dell’ex ministra italiana la quale, nonostante le tante polemiche che l’hanno vista protagonista in patria negli ultimi giorni, è volata in Spagna per presentarsi come ospite d’onore al raduno del movimento spagnolo.

Come successo per la ”versione italiana”, anche quella spagnola sta diventando fonte di ispirazione per i creatori di meme, parodie e remix che in queste ore si stanno scatenando rilanciando i propri contenuti con l’hashtag #YoSoyGiorgia.