Gli italiani sono i gamer più socievoli: l’indagine Samsung

Il digitale oggi fa parte delle vite di tutti, ma c’è un’attività specifica che ormai ha preso piede tra giovani e adulti: il gaming. Giocare online è diventata infatti pratica comune; gli appassionati giocano non solo per svagarsi, ma anche per mettersi in relazione fra loro, trovare un punto di incontro e far nascere nuove amicizie.

I giochi a cui partecipano online i gamer sono i più disparati: si va dai battle royale ai casinò online, dai giochi di logica a quelli di avventura e molto altro.

Lo studio Samsung sugli effetti del gaming a livello sociale

Samsung ha condotto uno studio su scala europea, denominato Gaming Relationship Report 2023, per capire quale sia l’impatto del gaming sullo sviluppo personale e sulle interazioni sociali tra i giocatori. Per il quasi 50% degli intervistati il videogioco online è un punto di incontro fra gamer che hanno gli stessi interessi. Un luogo virtuale in cui si instaurano relazioni autentiche e si stringono amicizie.

I gamer italiani, in particolare, sono quelli che instaurano il maggior numero di amicizie tramite i videogame: ben il 56% di essi, tra i 18 e 24 anni, e il 42% tra i 25 e i 34 anni, ha creato attraverso il gaming online delle amicizie che si sono poi sviluppate anche nella vita reale. Percentuali molto alte se confrontate con quelle di altri Paesi, come per esempio la Francia: solo un terzo dei giocatori francesi, infatti, interagisce online. Dopo gli italiani, nella classifica dei gamer più socievoli ci sono gli spagnoli (26%).

I giochi più amati in Italia

Tra le tipologie di giochi più amate in Italia c’è sicuramente quella dei casinò online, alcuni dei quali offrono la possibilità di giocare anche in modalità live. Questa opzione permette di accedere alle zone virtuali gestite da veri croupier, che conducono il gioco in tempo reale. La sicurezza rimane però fondamentale: quando si decide di scommettere soldi reali in questi giochi occorre prima informarsi, consultando risorse come infocasino.it, per esempio, che tutela i giocatori fornendo loro tutte le informazioni sui giochi e quali sono gli operatori più affidabili.

Oltre ai giochi relativi ai casinò, sono molto in voga anche i giochi d’azione, come per esempio Path of Exile, un gioco in stile fantasy ambientato in un mondo in cui il personaggio principale deve compiere diverse missioni. Il protagonista ha anche la possibilità di esplorare i luoghi della mappa e di combattere i nemici che via via incontra sul suo percorso. Le piattaforme su cui è possibile giocarci sono PlayStation e Xbox. Spopolano inoltre anche i giochi di avventura, come God of War, e di logica, come per esempio gli scacchi.

Tra i giochi più apprezzati sul web c’è anche League of Legends, un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) che permette ai giocatori di scegliere tra 162 eroi e di farli salire di livello, potenziando le loro caratteristiche. In questo modo il gamer potrà raggiungere lo scopo del gioco, ossia quello di annientare il nemico.

Il gioco che ha preso più piede negli ultimi anni è Fortnite, il battle royale per eccellenza. Oltre alla modalità di combattimento in solitaria, le sue impostazioni danno modo a giocatori di ogni parte del mondo di giocare in squadra e lottare insieme per la sopravvivenza all’interno dell’isola. Il gioco può essere utilizzato su varie piattaforme, come per esempio Nintendo, che però ultimamente ha registrato un calo delle vendite, ma anche PlayStation e PC.