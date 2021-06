Guglielmo Epifani, morto all’età di 71 anni l’ex sindacalista

È morto all’età di 71 anni l’ex leader della CGIL Guglielmo Epifani il quale attualmente occupava un seggio alla Camera dei Deputati. Nella sua lunga esperienza sindacale e politica Epifani è stato protagonista di tante battaglie e per tali battaglie oggi è ricordato da molti ex colleghi di partito come, per esempio, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta che ha espresso parole di cordoglio per la scomparsa di colui che nel 2013, da reggente, dopo le dimissioni di Bersani, fu chiamato a gestire una della fasi più difficili della storia del PD.

La carriera di Epifani è iniziata nel 1979 quando gli viene affidato l’incarico di segretario generale aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai all’interno della CGIL. La sua esperienza all’interno del sindacato continuò in maniera prolifica e per otto anni fu vice del segretario Cofferati dal quale nel 2002 ereditò l’incarico di guidare il sindacato nella fase degli accessi scontri con i Governi di Centrodestra guidati da Silvio Berluconi.

Epifani lasciò la CGIL nel 2010 e poco dopo iniziò la sua esperienza di politica attiva tra le fila del Partito Democratico. Nel 2013 conquistò un posto alla Camera dei Deputati e molto presto si trovò a dover guidare il suo partito nella tempesta generata dal tentativo fallito di Pieluigi Bersani di formare un Governo in alleanza con il Movimento 5 Stelle. La sua reggenza guidò il PD verso l’elezione a segretario di Matteo Renzi con il quale il rapporto non fu mai dei migliori. Nel 2018 Guglielmo Epifani era stato rieletto alla Camera dei Deputati con Articolo 1, partito in cui era confluito dopo la scissione avvenuta all’interno del Partito Democratico.