Hasbulla forse dirà poco a tantissimi eppure il suo volto è famosissimo: parliamo del “nano bambino” più famoso del web … tantissimi sono infatti i video virali che lo ritraggono su TikTok

In pochissimo riconosceranno il suo nome, tantissimi conoscono il suo volto. Hasbulla è letteralmente una star del web, diventato famoso per i tantissimi meme con il suo volto soprattutto su TikTok e Instagram. Diventa famoso nel 2020 quando inizia a pubblicare video comici su Instagram. Oggi Hasbulla è praticamente ovunque.

Il vero nome del bambino dei meme è Hasbulla Magomedov, nato nel 2003 nella Repubblica del Daghestan, in Russia, sul Caucaso. A molti sembra un bambino ma in realtà è ben più che maggiorenne sebbene sia alto poco più di un metro.

Ma chi è davvero il bambino dei meme?

Hasbulla, il bambino dei meme, diventa famoso a partire dal novembre del 2020 dopo aver pubblicato qualche video su Instagram. I video diventano virali e lui diventa una vera e propria star del web. L’idea è quella di riproporre scenette comiche che scimmiottano spesso Khabib Nurmagomedov, lottatore russo. Oggi Hasbulla ha più di 8 milioni di followers su Instagram e oltre 600mila followers su TikTok; insomma, parliamo di una vera e propria star del web.

Tanto è conosciuto il suo volto quanto completamente ignoto il suo nome se non fosse per il particolare episodio dell’arresto. E’ infatti notizia dell’ultima ora che Hasbulla sarebbe stato arrestato per aver intralciato il traffico durante un addio al celibato, cosa per la quale ha chiesto prontamente scusa.

La storia di Hasbulla, il bambino dei meme

