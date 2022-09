I migliori smartphone Android del 2022

Da circa un decennio il mercato dello smartphone è andato innovandosi anno dopo anno sempre di più. Oggi, la telefonia mobile non viene più percepita come nel passato. Gli smartphone sono in grado di assolvere a molte più richieste rispetto alla semplice telefonata, già considerata miracolosa all’epoca dei loro precursori. Oggi, i telefoni cellulari mettono il sapere universale nelle tasche delle persone, assicurando più o meno a tutti la possibilità di acquistare un device del genere.

Gli smartphone, ormai, occupano ogni fascia di prezzo e, sin dalle versioni più economiche, offrono un minimo di affidabilità che, tempo addietro, sarebbe stato miracoloso. Non è raro, ormai, trovare in un dispositivo da 150/200 euro delle prestazioni buone e tutta una serie di funzionalità discrete. Ovviamente, però, non è sempre facile orientarsi in un mercato che, di fatto, cambia in maniera particolarmente dinamica.

Specie ai meno avvezzi, quindi, risulterà abbastanza facile perdersi nei meandri del settore e, magari, finire per acquistare un device che non li soddisfi a pieno. Questa guida punta a fornire le nozioni giuste riguardo il mondo della telefonia mobile attuale, dando interessanti spunti di riflessione per i prossimi acquisti nel mondo Android sia ai principianti che agli aficionados più sfegatati del mondo tech. Dopo aver visto l’anno scorso i migliori smartphone del 2021, vediamo ora insieme il top del 2022!

Samsung Galaxy S22 Ultra

Iniziamo con il top di gamma di casa Samsung e, probabilmente, anche il device più costoso e performante in ambito Android. Galaxy S22 Ultra è un device dal comparto fotografico oltremodo notevole, presenta l’utilizzo del pennino integrato ed uno schermo vivido e dai colori semplicemente stupendi. La batteria ha un’ottima autonomia, rivelandosi perfetto anche per l’uso intensivo e per il gaming da smartphone. Insomma, Samsung Galaxy S22 è un cellulare decisamente poco accessibile, ma che non delude assolutamente sotto ogni aspetto. Può esser definibile tranquillamente un acquisto durevole grazie alla RAM da 8 o 12 GB e la memoria che arriva fino a 1 TB, garantendo performance impeccabili anche sul lungo periodo.

Realme GT 2

Ancora una volta abbiamo di fronte una RAM da 8 o 12 GB ed una memoria stavolta fino ai 256 GB, ma espandibile. Il Realme GT 2 è un modello di smartphone dalle prestazioni più che ottime, ad un prezzo molto più accessibile rispetto alla concorrenza. Al di là delle fotocamere migliorabili e di alcuni problemi minori in termini di software, il device presenta un processore molto potente, un display di tipo AMOLED da 6.6 pollici che permette una resa più che sufficiente per godere di contenuti multimediali, giocare i titoli più gettonati su smartphone e navigare in rete, anche sui siti di slot machine legali, presentandosi fluido e vantando un’ottima durata della batteria.

OnePlus 10 Pro

Lo smartphone che garantisce funzioni da top di gamma ad un prezzo più competitivo. OnePlus 10 Pro presenta varie specifiche di fascia alta, rappresentando una scelta azzeccatissima per chi non vuole rinunciare alle performance dei migliori Android, senza puntare su Galaxy. Lo schermo è un 6.7 pollici con supporto HDR10+ straordinariamente fluido, in grado di offrire un’ottima resa in game, ma anche durante l’esperienza social e con le app più pesanti. L’autonomia è buona, con lo smartphone che dura fino a fine giornata tranquillamente e che permette una ricarica veloce wireless da 50W e cablata da 80W. Il device presenta tre fotocamere molto versatili con modalità interessanti create grazie ad una collaborazione con Hasselbad, pur non essendo all’altezza dei device più costosi. Insomma, seppur con qualche compromesso, OnePlus 10 Pro non fa sentire la mancanza dei principali dispositivi di fascia alta, avendo dalla sua un prezzo sorprendentemente competitivo, da non dare assolutamente per scontato.