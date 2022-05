I vantaggi degli e-commerce: come crearli e come ottimizzarli

Ormai da quasi un secolo il mondo ha conosciuto il fenomeno dinamico della globalizzazione, che ha apportato nel corso degli anni continui mutamenti in tutte le sfere del vivere umano. In particolare, l’abbattimento dei confini geografici ha portato ad un esponenziale ampliamento del mercato e perfino ad un sostanziale cambiamento nel nostro modo di concepirlo.

I vari prodotti provenienti da tutto il mondo sono così divenuti, improvvisamente, disponibili per tutti e, nella maggior parte dei casi, in ogni momento; ciò è stato reso possibile, oltre che da un potenziamento sostanziale al settore dei trasporti, il quale si deve premurare di poter effettivamente consegnare le merci in tutto il mondo, dalla nascita di un nuovo tipo di commercio, complementare a quello fisico cui siamo abituati: stiamo parlando dell’e-commerce, o commercio elettronico.

Che cos’è l’e-commerce?

L’e-commerce è una pratica commerciale che mette in contatto commercianti e acquirenti e permette l’acquisto di beni e/o servizi tramite Internet, le transazioni vengono quindi effettuate online, negli shop o su app dedicate. Comprende quindi tutte le attività correlate alla vendita di beni e servizi tramite Internet, previa realizzazione di uno spazio online adatto a queste attività.

Prima di passare alla realizzazione di siti e-commerce vera e propria, tuttavia, è importante inquadrare le funzionalità di questo tipo di business e la normativa italiana per la sua gestione. Il significato di e-commerce visto sopra è infatti riduttivo, perché l’attività di commercio elettronico non si esaurisce con la transazione, ma coinvolge tutte le fasi della relazione tra acquirente e venditore online, quali operazioni di marketing, posizionamento sui motori di ricerca del sito web, lo scambio di informazioni legate alla vendita, l’assistenza clienti, e così via.

Insomma, come per il commercio fisico, esistono una serie di normative di cui tener conto, nonché le varie operazioni di “allestimento” dello spazio online e per la gestione delle merci. Questi passaggi possono presentarsi come difficoltosi in una molteplicità di situazioni, ma, allo stesso modo in cui possiamo avvalerci di professionisti che ci aiutino nella realizzazione e nella gestione della nostra azienda fisica, possiamo usufruire dei servizi delle migliori agenzie e-commerce, o web agency.

Ma di cosa si tratta?

Web agency

La Web agency offre servizi che riguardano: la scelta e l’acquisto di un dominio, lo spazio su server (hosting), la realizzazione di pagine web ed il loro aggiornamento, la realizzazione di siti web statici o dinamici, la promozione dei siti web su Internet e il posizionamento degli stessi sui motori di ricerca più importanti.

Una web agency possiede internamente tutte le risorse necessarie per risolvere un problema di business ai propri clienti sia che l’obiettivo sia una maggiore visibilità, un miglioramento dell’immagine dell’azienda o un incremento delle conversioni finalizzate alle vendite: al suo interno collaborano infatti diverse figure professionali, altamente specializzate nella cura di particolari aspetti dell’e-commerce, come il web designer, il web architect o il webmaster, il programmatore e il grafico, etc.

Tutte queste figure collaborano ad un progetto, facendo capo al web manager che si occupa di coordinarle allo scopo di ottenere un risultato coerente e, allo stesso tempo, di interfacciarsi col cliente.